Karel Gott se kdysi postavil šílené fanynce: Jeho lásce prořezala kola u auta

Karel Gott

Karel Gott byl známý tím, že si velmi vážil svých fanoušků a snažil se udělat vše pro to, aby z jeho koncertů odcházeli co možná nejvíce spokojeni. Ke svým obdivovatelům a obdivovatelkám měl krásný přístup, i jeho pohár trpělivosti ale jednou přetekl. Jedna z jeho fanynek totiž natolik toužila získat jeho srdce, až začala škodit jeho tehdejší partnerce. A to Mistra pořádně vytočilo.