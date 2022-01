Večírkový král Karel Gott to roztáčel nejen na Silvestra, zklidnila ho Ivana

Zdroj: David Kundrát / CNC / Profimedia

Karel Gott za svou kariéru jistě viděl a zažil nevídané. Rozhodně totiž nebyl žádný tichošlápek, který by seděl v koutě, ale byl to pařmen tělem i duší. Nikdy nezkazil žádnou legraci, ve společnosti byl velmi oblíbený, ženy mu padaly k nohám a to nemusely mít ani žádné promile v krvi.

Karel Gott byl na výsluní českého showbyznysu déle než šedesát let. Je tedy více než jasné, že za tu dobu navštívil tolik večírků, párty a galavečerů, kolik nestihne ani ten největší pařmen za celý život.

Karel sice miloval soukromí a svůj klid, ale také zbožňoval své přátele, společnost a legraci. Rád chodil na večírky, kde byla hudba, vtipné příběhy a krásné ženy. Nejen, že zpěvák nikdy nezkazil žádnou legraci, ale uměl si ji udělat i sám ze sebe, což bylo u hvězdy jeho velikosti s podivem.

Navíc byl Gott skvělým vypravěčem a bavičem, ale uměl i pečlivě naslouchat a věnovat se problému, který mu někdo svěřil. Jelikož neměl dlouhá léta stálou partnerku a nechtělo se mu doma sedět samotnému, rád právě chodil do společnosti. Mezi jeho přátele patřili významní umělci jako Ladislav Štaidl, Karel Svoboda či Lucie Bílá. Nebál se ale zapařit i modelkami či moderátory. Své by o tom mohla vyprávět bývalá večírková královna Simona Krainová či jeden z našich nejlepších speakrů Libor Bouček. Ten se dokonce stal jedním z nejbližších Gottových přátel.

Před lety tvrdil, že rodinu mít nikdy nebude

"Před deseti lety jsem si to neuměl představit, že by tady byly dvě děti, že bych se o ně staral. Dřív jsem se těšil, že někam vyjedu, teď se rád vracím a vím proč," řekl v roce 2009 v dokumentu Fenomén Gott. To už se domů vracel rád, měl tam totiž ženu svého života, Ivanu, a také rodinu a zázemí, které mu do té doby chybělo.

Dřív prý raději celý večer platil za přátele, kteří neměli tolik peněz, hlavně, aby s ním zůstali pít a nemusel být sám doma. Nikdy nebyl lakomý či vypočítavý, naopak, vždy se snažil přátelům pomoci. Vše, co dělal, dělal na sto procent.

"Věnoval se hudbě na 120 procent. A byly mu tak odepřeny věci jako je to rodinné zázemí. Občas jsme se vraceli z koncertu ve tři ráno a Karel mi říká, pojď ke mně na kafe," vyprávěl v dokumentu klavírista Pavel Větrovec.

Gott se obětoval pro své fanoušky

Také jeho kolega Pavol Habera potvrdil, že Gott obětoval vlastní štěstí pro fanoušky.

"Karel dokázal to, co my ne. My chtěli být s rodinou, on se obětoval pro fanoušky," řekl pro eXtra.cz .

Naštěstí měl spoustu přátel, kteří s ním rádi trávili čas nejen proto, že byl slavný, ale hlavně proto, že byl vtipný, společenský a skvěle vyprávěl vtipy. Ty milovala především jeho dobrá přítelkyně Jiřina Bohdalová, která by je bývala mohla poslouchat pořád.

Když však potkal Ivanu, ženu svého života, vše se změnilo. Najednou chtěl trávit čas s ní o samotě na Bertramce a vůbec nevadilo, že mu uteče nějaký večírek. Konečně totiž měl to, po čem tak toužil - lásku a rodinu.