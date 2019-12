Jak se cítí Charlottka a Nelly Sofie po smrti tatínka? Mluvčí Gotta promluvila

Kdo by si myslel, že takhle malé nevnímají ztrátu, ten by se mýlil. „V jedenácti a třinácti letech to jsou hotové osobnosti. Sice jsou to teprve adolescenti nebo se do toho alespoň blíží, ale fakt je to pro ně jasný. Toto období je ale velmi citlivé a ztrátu lidí v tomto období vnímají velmi bolestně. Bude tedy záležet na tom, jak se celá tahle situace bude vyvíjet. Ten problém, který to ovlivňuje je, že tatínek byl tak významná osobnost, že je nejdůležitějším tématem, které společností vládne,“ tvrdí přední český psychiatr Jan Cimický.