Milovník sportu i vodních radovánek: Takhle Karla Gotta možná neznáte

Zpěvák Karel Gott nebyl jen výjimečným zpěvákem. Stejně obratně, jako se pohyboval na jevišti, to totiž uměl rozjet i na fotbalovém hřišti. Byl milovníkem mnoha sportů, mezi které patřily fotbal, hokej i koňské dostihy!

V srdcích fanoušků zůstane navždy zapsán jako legendární zpěvák, který vždy sršel skvělou náladou. Na svém kontě má stovky hitů a jeho sláva sahala až za hranice České republiky. V osobním životě se kromě rodiny věnoval mnoha koníčkům, mezi něž nepatřilo jen výtvarnictví, ale také sport. Sám byl dokonce členem uměleckého fotbalového týmu Amfora.

Z pódia si rád odskočil na fotbalové hřiště

Karel Gott byl členem klubu Amfora přesně pětadvacet let. S týmem vyrážel i na nejrůznější zájezdy do zahraničí. „Na Karlovy úžasné výkopy vzpomínají namátkou v Zichovci, Hrádku nad Nisou, Úhonicích nebo Sadské, ale i v Los Angeles, New Yorku, Santiagu de Chile, Asuncionu, Hermagoru, Helsinkách nebo v Srbsku u Karlštejna,” vtipkoval před lety diskžokej a moderátor Petr Salava podle Blesku. „Karel byl na zájezdech velmi skromný, výborný parťák, a navíc vždy vítaný jako vzdělaný a zábavný společník,” vzpomínal ještě prezident originálního seskupení na legendárního zpěváka.

Svůj um Karel prokázal i v říjnu 1970, kdy si v rámci propagační akce zatrénoval podle Blesku s německým, tehdy bundesligovým klubem Rot-Weiß Essen. V Česku byl věrným fanouškem klubu Slavie.

Dostihy i dovádění ve vlnách

Ani koňské dostihy nebyly Karlovy cizí. Možná právě proto byl i velkým fanouškem žokeje Josefa Váni. Toho doprovodil i na premiéře filmu Váňa, během které pózoval se svým kamarádem i koněm fotografům. „Myslím, že ta vítězství nejsou ve svalech a síle, ale v odhodlání, psychice a lásce ke koním,” nechal se tehdy slyšet, jak vnímá úspěchy svého dobrého kamaráda.

Láska ke sportu Karla Gotta neopouštěla ani v pokročilém věku. Na dovolené si rád zaskotačil v mořských vlnách, což v něm probouzelo snad až dětskou radost. Fandil i hokeji, díky čemuž si byl blízký i s českou hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. „Před více jak 200 lety Bůh poslal ježíše na svět, aby nám ukázal, jak máme správně žít, a před 80 lety Čechům poslal Karla Gotta, aby nám zpříjemnil život poslechem jeho písní. Děkujeme,” napsal Jágr na sociální síť při příležitosti oslavy 80. narozenin Karla Gotta.

Karel Gott byl zkrátka člověkem mnoha zájmů a všestranných talentů, měl laskavé srdce, svůj život prožíval aktivně a snažil se z něj vymáčknout maximum. Později mu však začaly docházet síly. Legendární zpěvák zemřel 1. října 2019 po vleklých zdravotních komplikacích.