Nejhorší okamžiky Karla Gotta: Trpěl tolik, že to málem zabilo jeho maminku!

Pod nátlakem Státní bezpečnosti řekla takřka vše, co věděla. „Karel byl v poslední době před odjezdem do zahraničí nějaký divný, neustále hovořil o tom, že zde v ČSSR je mu bráněno v aktivnější činnosti, že je omezován, co do rozsahu jeho vystupování apod. Konkretizovat to však zcela nemohu, neboť neznám nikoho konkrétně, který by v tomto smyslu mému synovi ublížil,“ pokračovala.