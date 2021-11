Milenka Karla Gotta promluvila o nemanželském dítěti, je malý Hugo synem Mistra?

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová před časem šokovala svým výrokem o nemanželském synovi Karla Gotta. Nejstarší dcera Slavíka tvrdí, že má ještě nevlastního bratra Huga, kterého její otec počal v době, kdy byl ženatý s Ivanou Gottovou. Bývalá milenka Karla Gotta překvapivě slova Dominiky nepopřela.

Dominika Gottová po smrti svého otce přišla s velmi závažným tvrzením. V knize Poslední roky s Karlem napsala prvorozená dcera Karla Gotta s informací, která šokovala veřejnost.

"Dotyčný chlapec je nezletilý a moc se neznáme, viděli jsme se jen sporadicky. Myslím si ale, že by veřejnost měla vědět, že můj otec měl vytouženého syna. A to s ženou, která byla jeho celoživotní múzou a nyní se rozhodla odejít se svým synem žít na Kanárské ostrovy, kde jsou mimo dohled veřejnosti," píše Dominika ve svém díle.

Dlouholetou milenkou Karla Gotta byla režisérka, fotografka a designérka Alice Kovácsová. Právě s ní měl Mistr dle Dominiky počít syna, jenž dostal jméno Hugo.

Láska na první pohled se přeměnila na nenávist

Alice Kovacsová se do Karla Gotta zamilovala, když jí bylo sedmnáct let. Sehnala si na něj číslo, zavolala mu a rovnou ho pozvala k sobě domů na večeři. Zpěvák skutečně přijel a od té doby spolu udržovali milostný románek.

"Karel se ke mně stále vracel, asi jsem mu dávala něco, co v jiných vztazích nenašel. Možná to bylo i tím, že jsem se ho nikdy na nic neptala, po ničem nepátrala, respektovala jsem jeho uměleckou duši a hlavně jsem po něm nikdy nic nechtěla. Ani majetky, ani závazky," tvrdila zpěvákova milenka.

Její slova ostatně kdysi potvrdil i sám Gott. "Nikdy se neptala, kde jsem byl, s kým a proč. O tom, jestli ona je jediná, anebo mám ještě další, nebyla nikdy řeč. Neslyšel jsem od ní jedinou výčitku. Byla to moc zajímavá dívka, vždycky si s ní bylo o čem povídat," pěl na Alici samou chválu. Kovacsová se ale nakonec provdala za herce a hudebníka Ondřeje Havelku, s kterým založila rodinu a vztah s Gottem přešel z lásky do otevřené války. "Doteď jsem mlčel, dál ale už nechci. K posedlému psychopatickému chování a mstivému jednání paní Kovácsové říkám jediné: Pomalu, ale jistě mě zabíjí," sdělil Blesku zpěvák na adresu své exmilenky poté, co prodala v dražbě jeho obraz.

Gott mohl mít pět dětí, Jitka Svobodová šla na potrat

K údajnému nemanželskému dítěti se Alice Kovacsová vyjádřila pouze jednou a to pro německý web Bild. "Znám výroky z knihy a respektuji, co je tam napsáno. Jinak to nebudu komentovat," sdělila bývalá Gotta a překvapila veřejnost, že se nesnažila informaci popřít.

Karel Gott je otcem čtyř dcer, dle CNN Prima News ale čekal dítě i s modelkou Jitkou Svobodovou, se kterou chodil pět let. Půvabná brunetka ho učarovala svou krásou a dokonalou postavou. V průběhu vztahu přišla do jiného stavu, ale jelikož si zpěvák dítě ještě nepřál, měla jít na potrat.

"Náš vztah byl velice intenzivní. Myslím, že jsme se opravdu milovali," prozradila Svobodová po letech médiím. Rozchod ji velice ranil. Gott jí totiž tehdy zatajil, že v době, kdy spolu tvořili pár, se mu narodila druhá dcera Lucie.