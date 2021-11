Kovácsová nepopřela, že je Gott otcem syna Huga, jak zareagoval její manžel?

Zdroj: Profimedia

Karel Gott dlouhé roky udržoval poměr s umělkyní Alicí Kovácsovou. Po smrti zpěváka se díky tvrzení Dominiky Gottové začalo spekulovat, zda náhodou nepočal nemanželského syna právě s bývalou milenkou. Co na celou situaci ale říká manžel Kovácsové, Ondřej Havelka?

Karel Gott se s Alicí Kovácsovou vídal neuvěřitelných pětatřicet let, jejich vztah ale zarazilo manželství zpěváka s Ivanou Gottovou.

Vřelé vztahy s exmilenkou nedělaly zrovna dobrotu a proto Mistr přerušil veškeré styky s Kovácsovou.

Nakonec se díky snaze Kovácsové neustále propírat bývalý vztah v médiích proměnila bývalá láska v nenávist. Gott dokonce prohlásil, že ho chování Alice pomalu zabíjí!

Vztahy Kovácsové a Gotta byly na bodu mrazu

"Po zralé úvaze jsem se rozhodla, že dárek od Karla, obraz z roku 2004 s názvem Oldřich Nový a Anna Ondráková, prodám v aukci a část výtěžku věnuji Klinice hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v čele s prof. MUDr. Markem Trněným, jehož tým lékařů Karlovi zachránil život," oznámila kdysi Alice Kovácsová Blesku.

Prodej obrazu tehdy zvedl Karla Gotta ze židle. "Doteď jsem mlčel, dál ale už nechci. K posedlému psychopatickému chování a mstivému jednání paní Kovácsové říkám jediné: Pomalu, ale jistě, mě zabíjí," sdělil stejnému webu.

O to více šokující pak bylo prohlášení nejstarší Gottovy dcery Dominiky, která po smrti otce přišla s tvrzením, že mladší syn Kovácsové Hugo, je její bratr. Gottová informaci nejprve napsala do své knihy Poslední roky s Karlem a následně rozeslala do médií tiskovou zprávu: "Získala jsem informace od dvou důležitých osob života mého otce, které mi potvrdily, že bratra máme. Vím, o koho jde. Dotyčný chlapec je ale nezletilý a moc se neznáme, viděli jsme se jen sporadicky. Myslím si ale, že by veřejnost měla vědět, že můj otec, Karel Gott, měl vytouženého syna. A to s ženou, která byla jeho celoživotní múzou a nyní se rozhodla odejít se svým synem žít na Kanárské ostrovy, kde jsou mimo dohled veřejnosti," stálo v dopise Dominiky.

Havelka taktně mlčí, svou ženu ale nikdy nepodpořil

Alice Kovácsová se ke slovům Dominiky Gottové vyjádřila pouze jednou, a to pro německý časopis Bild. "Znám výroky z knihy a respektuji, co je tam napsáno. Jinak to nebudu komentovat," nesnažila se umělkyně nijak zapírat, že by otcem jejího syna byl Karel Gott.

Překvapivě v ústraní celé aféry ale stojí Ondřej Havelka, který je manželem Kovácsové. Herec se své ženy nikdy nezastal a ohledně otcovství malého Huga zarytě mlčí.

Řešením by bylo provést chlapci testy DNA, k tomu ale doposud nedošlo. Bývalá milenka Gotta je nejspíš jediná, kdo může s jistotou určit otce svého syna. Zda ovšem vyjde pravda najevo, nebo zůstane kauza zahalena tajemstvím, to ukáže až čas.