Karel Gott tajil dítě? Dcera Dominika Gottová tvrdí, že měl zpěvák i syna

O možnosti dalšího sourozence Dominika Gottová mluvila již v ve své knize Poslední roky s Karlem, kde však myšlenku úplně nerozvedla. Kvůli knize se také před několika dny vrátila z Finska zpět do Čech. „Knížka začíná vzpomínkami na dětství, na dospívání a vztahy, je i o návratu do Česka a zase zpátky do Finska a je také o vzpomínkách na tatínka,” nechala se Dominika slyšet pro super.cz.

Ve Finsku měla co řešit. Rozpadající se manželství s finským hudebníkem Timem Tolkkim se totiž společně snaží zachránit svůj vztah. Poté, co se Dominika vrátila do Prahy, odjel Timo do dalekého Mexika. Oba teď čekají, až jim bude ve Finsku přiděleno státní bydlení.