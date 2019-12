Jiří Adamec: Karel Gott mu neřekl důležité tajemství, vzal si ho do hrobu!

"Byl to myslím Karel Svoboda, kdo tehdy Gottovi řekl, že by se mu jeho manželka mohla u porodu zošklivit a odcizit a že jim to může vztah úplně změnit. Já jsem ale říkal, že naopak si bude Ivany ještě více vážit," vzpomínal Jiří Adamec.

Jedna věc ho však ale mrzí, že se nestihla kamaráda zeptat, jak to tehdy nakonec bylo! Byl Karel Gott u porodu svých dvou mladších dcer? Nebo vyslechl radu Svobody a krvavý zážitek si raději nechal ujít?

Tohle tajemství si vzal zpěvák bohužel do hrobu a na otázku už kamarádovi neodpoví. Jediný, kdo ví, jak to tehdy bylo, je Ivana Gottová. Zda se ale ona rozhodne intimní záležitost ventilovat do éteru, je opravdu nejisté. Nejvíce sledovaná vdova si totiž soukromé věci nechává z pochopitelných důvodů raději pro sebe.