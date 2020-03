Jaká byla nejdivočejší milenka Karla Gotta? Erotika v mercedesu a žárlivé scény!

Gott se se Smutnou potkal náhodně během let několikrát. Oba to nevydrželi a stali se z nich milenci. Když spolu zrovna zažívali velmi intimní chvíle v Gottově mercedesu, zahlédla to Marika, se kterou zpěvák v té době stále byl.

Moc sportovně to tedy nevzala. Byla tak vzteklá, že urvala zrcátko od auta. I proto se o ní traduje, že je ze všech Karlových žen nejtemperamentnější. Žádná jiná mu takovou scénu na veřejnosti neudělala. Gott si musel hlídat image vřelého gentlemana a nemohl si dovolit skandály.