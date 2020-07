Karel Gott a jeho vztah k Havlovi: Nenávist změnilo narozeninové přání!

Karel Gott byl velmi přátelský člověk a málokdy dával najevo, že by vůči někomu trpěl jakoukoliv nevraživostí. Jiné to ale bylo s Václavem Havlem!

Bývalý prezident měl podle zpěváka v dobách komunistů jisté výhody, které roky nemohl překousnout! "Táta se v nějakém článku po revoluci vyjádřil, že to měl snazší než on. Že si Havel mohl v době temna psát do šuplíku, ale kdyby se on nějak vzepřel, tak měl se svou kariérou konec," prozradila deníku Blesk nejstarší dcera Karla Gotta, Dominika!

Ačkoliv měl zprvu Zlatý Slavík na našeho ex prezidenta alergii, vše změnilo narozeninové přání!

Karel Gott Václava Havla roky nenáviděl.

Zdroj: archiv

"Vím, že slovo Havel nemohl do svých šedesátin vůbec slyšet. Pak mu ale prezident pogratuloval dopisem k narozeninám a najednou se tátův vztah k němu začal měnit," popsala Dominika Gottová výše zmíněnému webu.

V té době zpěvák svůj vztah k prezidentovi přehodnotil a o deset let později ho dokonce pozval na oslavu svých sedmdesátin!

"A tam začala nová éra jejich vztahu, protože táta pak pana Havla pravidelně zval domů k sobě na Bertramku," vzpomíná Dominika. I když se dříve znepřátelené strany udobřily, Gott stejně jednu věc svému "příteli" vyčítal!