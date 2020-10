Poslední duet Karla Gotta před smrtí: Ivana Gottová promluvila o utajeném díle!

"Milí příznivci, jsem šťastná, že už brzy uslyšíte novou vánoční píseň Richarda Krajča, ve které s ním zpívá i náš drahý Karel. Píseň spolu natáčeli v lednu 2019 a domluvili jsme se, že ji pustíme do světa až letos před Vánocemi, protože vánoční písně a Karel Gott k sobě prostě patří. Chtěli jsme vám dopřát pocit, že je Karel s námi i o těch letošních Vánocích. Věřím, že se vám bude píseň líbit, stejně jako se líbila nám už od prvního poslechu. Od 5. listopadu se můžete těšit nejen na “Vánoční”, ale i na videoklip, který natočila Richardova žena Karin Krajčo Babinská. Věřím, že v těchto pochmurných nelehkých časech vám píseň i klip pohladí duši a pozvednou náladu. Přeji vám hlavně pevné zdraví, pozitivní mysl a v rámci možností úsměv na tváři (dočasně pod rouškou).

Vaše Ivana," nalákala Ivana Gottová fanoušky svého manžela!

Utajené dílo přijali posluchači Gotta s obrovským nadšením! "Váš muž by byl na vás myslím pyšný. To, co pro něj děláte i po jeho smrti, byla jste pro něj opravdu ta jediná. Děkujeme Vám paní Gottová za informace a že nás stále udržujete v pocitu že je Karel s námi," shodují se lidé na sociálních sítích a na slavnou vdovu pějí jen chválu.

Pro některé prý bude nová píseň dokonce ten nejlepší dárek pod stromeček! "Tak to bude asi jediná věc, na kterou se letos o Vánocích budu těšit," tvrdí například paní Karolína Toušková na Facebooku a není sama! I my jsme již velice zvědaví na poslední hit našeho velikána české hudby a těšíme se!