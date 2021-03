Tajemství Gottovy vily! Bertramka připadla Gottové, musela ale slíbit jednu věc

Karel Gott měl bezesporu hodně majetku a po jeho smrti většina připadla Ivaně Gottové. S tou žil Mistr téměř dvacet let, a tak není divu, že jí a jejich dcerám všechno odkázal. Mezi největší položky patří vila na Bertramce. V souvislosti s ní musela vdova po Gottovi něco slíbit.

Karel Gott se do vily na Betramce nastěhoval v osmdesátých letech. Věděl, že to je místo, kde chce zůstat navždy. Bertramka má celkem 5 velkých pokojů.

Zpěvák se nijak netajil, že si do vily pořídil vykládaný nábytek i perské koberce. V některých místnostech jsou dřevěné stropy a v obývacím pokoji je kamenný krb.

Samozřejmostí je velká zahrada, na které se ještě donedávna proháněla fenka Stella. Ta však krátce po Gottovi zemřela. Ivana Gottová je nyní ve vile s dcerami Charlotte Ellou a Nelly Sofií úplně sama.

Ivana Bertramku nikdy nesmí prodat

Přestěhovat do menšího, aby se ve velkém prostoru neztrácela, nemůže. Slíbila to totiž Gottovi. Bertramku prostě nikdy neprodá, jelikož tak znělo jeho přání.

„Vysloveně si přál, aby Bertramka zůstala v rodině, což byla vlastně jeho prosba na Ivanu, která už v té době byla její majitelkou. Myslím, že by byla velká nezodpovědnost Bertramku prodat, protože to by vlastně bylo porušení tátova přání,“ prozradila Blesku Gottova nejstarší dcera Dominika Gottová.

„Sestřičky jsou tam zvyklé a asi by pro ně bylo psychicky náročné si zvykat na domov někde jinde,“ myslí si Dominika. Pravdou je, že Charlotte Ella a Nelly Sofie bydlí ve velké vile od svého narození a byl by pro ně asi šok stěhovat se do jiného domu nebo bytu.

V obrovské vile nyní žije s dvěma dcerami

Vypadá to, že Gottová svému slibu dostála. S Gottem žila téměř dvacet let a dá se říci, že byla jeho osudovou ženou. Než potkal ji, usadit se nehodlal. Zdravotní problémy se u něj vyskytly v roce 2015.

Na akutní leukémii zemřel 1. října 2019. „S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera, krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny,“ sdělila Gottová na jeho oficiálních stránkách.