Vojtek jako Gott: Tvář mu ve Volze změnili trikem, Mistra měl kdysi i na svatbě

Zdroj: Česká televize

Na obrazovkách České televize aktuálně běží seriál Volha a diváci si v něm mohou připomenout národem milovaného zpěváka Karla Gotta. Roli získal herec, moderátor a zpěvák Roman Vojtek, pro kterého to byla rozhodně veliká výzva. Jak se s náročným úkolem popasoval a jak vzpomíná na osobní setkání s Mistrem?

Ztvárnit nejslavnějšího zpěváka u nás nebyl pro Romana Vojtka lehký úkol. Jelikož není Karlu Gottovi vůbec vzhledově podobný, museli tvůrci vymyslet záběry tak, aby nebylo Vojtkovi vidět přímo do tváře.

"To máte pravdu, nejsem mu podobný, také jsem na všech záběrech v seriálu Volha, pokud to samozřejmě nejsou autentické historické záběry se skutečným zpěvákem, buď zezadu, nebo mě zakrývá nějaký předmět či člověk. A když sedím ve Volze Československé televize u řidiče Standy, tak na zadním sedadle ve tmě. Takže pokud vím, nikde mi není vidět do obličeje," vysvětlil v rozhovoru pro Blesk a dodal, že ve dvou scénách dokonce vyměnili pomocí moderní techniky jeho obličej za Gottův.

"Na těchto dvou kraťoučkých záběrech je tam podle mě fotomontáž, na krátkou chvíli se tam objeví tvář Karla Gotta. Myslím si, že můj obličej nikde ani omylem vidět není. Neprozradil jsem se, aspoň doufám, sám se na to ještě podívám," říká Vojtek, kterého nejprve nabídka na tuto roli spíše pobavila a nebral ji příliš seriózně.

Z auta vystoupil skutečný Karel Gott

"Strašně jsem se nad tou nabídkou pobavil. Byl jsem zrovna v Chorvatsku na pláži u moře. Řekl jsem to ženě i kamarádům, všichni se smáli, a že se moc těší, jestli to dám. A mně pak došlo, že jsem ho od mládí, v legraci, jen imitoval. Dělal jsem si srandu. A teď bych ho měl zahrát tak, aby to nikoho neurazilo. Aby bylo patrné, že to myslím vážně, neparoduji a nedělám si z něj legraci," přiznal Roman Vojtek výše zmíněnému webu.

"Málokdy jsem měl před kamerou takovou trému, jako když jsem dělal Karlovy dialogy. Točilo se na zeleném pozadí, my ve skutečnosti nejedeme v autě, ale jsme ve studiu a technici hýbali s vozem, hráli si se světly, aby všechno vypadalo perfektně. Točili jsme to poměrně dlouho a já jsem se pekelně soustředil, abych nesklouzl do parodie. Snažil jsem se v tu chvilku být Karlem. Nevím, jestli to pak zvukově upravovali, ale myslím, že ne, tak se mi to snad docela povedlo," doplnil moderátor.

Nácvik na roli prý rozhodně nepodcenil a snažil se z archivních záběrů okoukat Mistrovo chování i řeč těla. "Několikrát jsem si pustil jeho zpěv i řeč, abych trochu nasál hlas, dikci, intonaci. Samozřejmě mi v tom dost pomáhalo, že mám hudební sluch, to je při imitování někoho jiného velice důležité," tvrdí umělec. S Gottem se prý v minulosti potkal několikrát osobně a dokonce mu prý Slavík hrál na svatbě.

"Několikrát jsme se potkali během různých akcí, kde jsem ho jako moderátor uváděl. A také mi zpíval na mojí první svatbě. I to je důkaz, jaký to byl člověk. On mě sice znal, ale neznali jsme se osobně. A přesto mi zazpíval na svatbě, což zařídil náš společný kamarád, rozhlasový moderátor Martin Hrdinka. Pozval jsem ho na svatbu, psal se rok 2009, a požádal jej, aby tam obstaral jako dýdžej muziku. Martin v jednu chvíli pozval k pódiu všech 70 svatebčanů a řekl, že umí perfektně imitovat Karla Gotta, ze všech lidí nejlíp. Spustil a bylo to něco hrozného, vydržel tak asi minutu, když už jsme se po sobě všichni dívali, co se děje, co to má jako znamenat. Pak s tou příšernou produkcí přestal a řekl: Já se na to můžu taky vys*at, dámy a pánové, pan Karel Gott! Otočil se, ukázal za sebe a tam z auta vystoupil skutečný Karel a začal zpívat! Všichni hosté se samozřejmě mohli zbláznit, jaká to je pecka! Chvilku tam s námi zůstal, přidal několik písní. A pak mi Martin vyprávěl, jak Gotta o vystoupení požádal. Ten souhlasil a zastavil se pak na naší svatbě při cestě do Německa. Zazpíval zadarmo, z kamarádství k Martinovi," uzavřel Vojtek vzpomínkou na Gotta.

