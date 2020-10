Tatínek měl Zemana rád! Dominika o vyznamenání Karla Gotta

„Je to střet dvou světů. Dámy by si měly sednout ke stolu a vyříkat si to a jít dál. Když to neudělají, máme tady polarizaci rodiny. Karel by z toho asi nadšen nebyl,“ myslí si Procházka a má pravdu. Gott by byl jistě rád, kdyby mezi sebou rodina neměla konflikty. I za jeho života se snažil všechno urovnávat a spory nerozdmýchávat. Ne vždy to ale šlo.