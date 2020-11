Kruté prozření Karla Gotta: Nečekané odmítnutí a problém se zuby!

Maja Velšicová se s Karlem Gottem seznámila během jeho prvního turné na Slovensku. Na akci herečka dodnes vzpomíná!

"Jeho první zájezd na Slovensko, turné s orchestrem Karla Krautgartnera, jsem moderovala já. Pamatuji si, že tenkrát nosil oblek v švestkové barvě. Bohužel nemám žádné společné fotky, tenkrát se ještě nedělaly ze všeho záznamy jako dnes. Slovenské publikum ho tehdy nepřijalo extra srdečně, protože to byl nový zpěvák, tenor. Naši lidé měli raději Chladila se Simonovou. Samozřejmě: Byl to náš host, velmi jsme se proto snažili, aby se cítil dobře, takže nakonec to bylo příjemné," prozradila Velšicová Šarm.sk.

Jedna věc ale uvízla herečce v paměti a to byl prý Gottův předkus!