Zdeněk Troška vzpomínal na spolupráci s Karlem Gottem, měli ho za blázna!

Kniha Rok poté obsahuje celkem 45 rozhovorů s přáteli a kolegy Zlatého Slavíka, deset z nich však bylo přidáno až po smrti Karla Gotta.

Mezi desítkami osobností v knize je například i Zdeněk Troška, který před lety obsadil Gotta do dvojrole Pánaboha a Lucifera v pohádce Z pekla štěstí 2!

Režisér se rozhodl Zlatého Slavíka s rolí do filmu a to i přes to, že ho ostatní členové štábu považovali za blázna! Jeho šílený nápad nakonec prý vyšel na první pokus!