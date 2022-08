Karel Gott a jeho ženy: Jedna nezvládla skandál, jiná vyzradila jeho tajemství

Zdroj: Profimedia

Než se Karel Gott probojoval ke své životní lásce Ivaně, naplno si užíval svobodného života. Jeho náručí prošla spousta žen. Některé z nich ovšem hrály v jeho osudu výraznější roli než jiné. Několikrát to dokonce vypadalo, že se Mistr konečně usadí. Vždy se ale do cesty připletl nějaký problém.

Všemi milovaný zpěvák Karel Gott se dlouhou dobu nechtěl usadit. Chtěl si užívat volnosti a také přízně žen, o které neměl nouzi. Fanynky mu padaly k nohám a Mistr uměl jejich náklonnost ocenit. Krátce předtím, než se ale stal nedostupným lamačem dívčích srdcí, si chtěl jednu ze svých lásek vzít. A to konkrétně Olgu Svobodovou, která z něj v devatenácti letech udělala muže.

První láska

Žena, která Mistra připravila o panictví, na něj udělala obrovský dojem. „Byl jsem naivní, tak to ale v té době chodilo, každý si myslel, že si vezme tu první. Až později jsem zjistil, že je víc žen a každá je jiná. Přišla třetí, čtvrtá, další a další, pochopil jsem, jak krásné a vzrušující je ochutnávat,” vzpomínal Karel Gott podle Blesku.

Láska k první ženě zpěváka rychle přešla a on se naplno pustil do prozkoumávání neprobádaného. S některými z žen si rozuměl více než s jinými, vždy jej ale odradily ve chvíli, kdy se chtěly usadit a založit rodinu. Na to Mistr zdaleka nebyl připravený. I proto udržoval dlouhodobý kontakt jen s těmi, které si nic nenárokovaly a braly ho takový, jaký byl.

Nadějný vztah ukončil skandál

Jednou z výjimek byla Martina Zbořilová, se kterou zpěvák randil dlouhých sedm let. Po takové době spisovatelka zřejmě nabyla dojmu, že je konečně načase posunou vztah na další úroveň, a chtěla se ke zpěvákovi nastěhovat. Ten s nápadem ovšem nesouhlasil. Možná by býval vztah ale i tak vydržel, kdyby si Zbořilová jednoho dne nepřečetla německý bulvár. V jednom z rozhovorů totiž zpěvák přiznal, že vyzkoušel milování se dvěma ženami najednou. Titulek článku ovšem podle Blesku zněl tak, že si Mistr libuje ve skupinovém sexu. Martina Zbořilová informaci nemohla vstřebat a velké lásce byl definitivní konec.

Otevřeně o soukromí

Některé z milenek Karla Gotta neměly problém s odhalováním toho, jak se Mistr chová v soukromí. A nešlo přitom o informace, jako kdy chodí spát a co si dává ke snídani. Otevřeně hovořily o intimnostech. Ilona Hermová například vyzradila, že si Gott k milování rád pouštěl jako kulisu filmy pro dospělé.

Marika Sörösová zase mluvila o tom, jak měla z perského koberce v obýváku Mistra „pěkně odřená kolena”. „Karla jsem sváděla. Když třeba telefonoval, dělala jsem mu striptýz, že musel hovor ukončit, jak byl vzrušený. Pak mě honil po domě,” smála se Marika v jednom z rozhovorů.

Žen, které okusily chuť zpěvákových rtů, bylo pochopitelně podstatně více. Přes všechny se nakonec dostal až k Ivaně Gottové, vedle které byl schopen se konečně naplno usadit a pustit ji do svého života. Manželi byli jedenáct let, nakonec je rozdělila zpěvákova smrt.