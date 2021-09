Karel Gott a ženy jeho života: Sbalil i Formanovu manželku

Zdroj: Profimedia

Karel Gott byl velkým svůdníkem a milovníkem. Nejen, že si mohl vybírat, ale ženy do postele mu dokonce cpali i rodiče dívek, kteří doufali, že dceruškám zabezpečí lepší život. Karel se tomu nebránil. Měl rád sex a netajil se tím.

Možná se vám tomu nebude ani chtít věřit, ale než poznal zpěvák Karel Gott manželku Ivanu, patřil mezi velké svůdníky. Milenky se v jeho posteli střídaly po desítkách a Mistr jim lámal jedno srdce za druhým.

Jedna žena mu však dlouho odolávala. Šlo o herečku Evelynu Steimarovou, kterou vyhublý ušatý mladíček moc nezajímal, zůstávala tedy vůči jeho přízni lhostejná. Nakonec s ním něco měla, ale žádná velká love story se z její strany nekonala. Raději si vzala herce Ladislava Freje, textaře Zdeňka Rytiře a komedianta Bolka Polívku.

„Byl jí spíš lhostejný, přitom kvůli ní ztratil hlavu. Ona ale dělala fóry. A když ho pak chtěla, dělal zase drahoty on. A tak se na to vykašlala. Měla vždycky chlapů, co si namanula,“ řekl podle Aha! Gottův přítel Milan Drobný.

Velkou lásku a hlavně touhu zažil i s modelkou Jitkou Svobodovou, kterou chtěl od první chvíle, co ji viděl. Nakonec ale kráska nerozdýchala, že má zpěvák další nemanželskou dceru a rozešla se s ním.

Jitka Svobodová nerozdýchala jeho druhou dceru

„To byla opravdu Karlova stálice. A prima. Holčičí, ukecaná, pořád se svěřovala, tenkrát byla hrozně mladá. Vím, že jí Karel koupil auto, ona mu potom stejně utekla. Víte, když někdo žije sám třeba do třiceti, tak si na tu samotu potom prostě už zvykne. I když samota asi není ten správný výraz. Karel nebyl sám, jen byl zvyklý na svůj klid,“ prozradila v rozhovoru pro Blesk zpěvačka Vlasta Kahovcová.

Vztah měl i s manželkou zesnulého režiséra Miloše Formana Martinou Zbořilovou. Karel se s ní seznámil, když studovala na gymnáziu a chodili spolu s přestávkami pět let. Nechala ho poté, co se provalilo, že si Gott užíval sexu ve třech. Po jejich rozchodu se Martina odstěhovala do Ameriky.

V roce 1997 měl koncert v Berlíně, kde se potkal Mariku Sörösovou. Říká se, že když ji uviděl v hledišti, hned ji chtěl. Ještě ten večer ji pozval na večeři. Na zpěvákovy šedesátiny ho kráska načapala s jinou ženou při milostných hrátkách v autě. Naštavala se tak, že auto začala demolovat a zpěváka opustila. Dnes má děti s řidičem kamiónu a stala se z ní pobožná žena.

Vztah s Marikou Sörösovou byl především o sexu

„Milovali jsme se všude. Nejraději v obýváku jeho domu. Z perského koberce jsem měla pěkně odřená kolena. Karla jsem sváděla. Když třeba telefonoval, dělala jsem mu striptýz, že musel hovor ukončit, jak byl vzrušený. Pak mě honil po domě,“ vyprávěla se smíchem Blesku.

Ženou z auta byla Taťána Smutná, která Gotta sbalila na galakoncertu v Düsseldorfu v roce 1999. Šla za ním sama, nestyděla se. Nakonec jejich románek zničila právě žárlivá scéna Mariky.

Za zmínku ještě stojí spojení mezi ním a současnou manželkou Ondřeje Havelky, Alicí Kovácsovou. Prý mu jednoho dne zavolala, ať za ní přijede domů a Karel, i když ji neznal, tak jel. Alici bylo pouhých osmnáct let a už tenkrát to byla protřelá rajda, která si zpěváka omotala kolem prstu na pěkných pár let.

No a poslední láskou byla Ivana Gottová. Jediná žena, která dostala Karla k oltáři a zplodila s ním dvě děti. Byla mu oporou i v jeho posledních dnech, starala se o něj a dodnes pečuje o zpěvákův odkaz.