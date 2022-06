Karel Gott by byl štěstím bez sebe: Jeho bývalý zeť se dočkal vytoužené dcery

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Karel Gott by měl jistě radost z toho, jak se bývalému manželovi jeho dcery Lucie v současné době daří. Po rozvodu se opět zamiloval a se svou nynější partnerkou Evou se teď dočkali prvního společného potomka. Je jím dcera, které zamilovaná dvojice dala jméno Nelly. Jmenuje se tedy stejně jako nejmladší dítko legendárního zpěváka. Jan Kovařík ovšem tvrdí, že jméno s partnerkou vybrali ze zcela jiného důvodu.

Karel Gott si byl velmi blízký nejen se svými mladšími dcerami Charlottou a Nelly, ale také s dcerou Lucií a její rodinou. Právě z její strany si užíval i vnoučat Vojty a Honzíka, která vzešla z lásky Lucie a jejího tehdejšího manžela Jana Kovaříka. Přestože se dvojice v roce 2020 po několikaletém manželství rozvedla a oba si nyní žijí svými životy, zdá se, že spolu vycházejí dobře.

„Naše manželství jsme ukončili dohodou. Domluvili jsme se na všem, co se týká výchovy dětí a péče o ně,” řekl v době rozvodu pro Blesk Kovařík a dal tak najevo, že s bývalou manželkou rozhodně žádná porozvodová válka neprobíhá.

Narodila se mu dcera

Po rozvodu se Jan Kovařík znovu zamiloval a se svou partnerkou Evou teď prožívá chvíle obrovského štěstí. Narodila se jim totiž dcera. Bývalý manžel dcery Karla Gotta to oznámil na sociální síti. „Moc děkuju Evě za to, že měla odvahu založit rodinu s někým, kdo je po rozvodu,” nechal se Jan Kovařík slyšet v rozhovoru pro Aha! a dodal, že je nadšený z toho, že se dočkal právě dcery. „Bylo to ale tajné přání. Nic jsem nahlas neříkal, jen jsem doufal,” prozradil trojnásobný otec.

Jméno se jim líbilo

Jan Kovařík se svou partnerkou Evou dali své dceři jméno Nelly. Tak se jmenuje i nejmladší dcera Mistra, to ale s výběrem jména prý nemělo nic společného. „Není to po Luccčině sestře Nelly Sofii. Prostě se nám to jméno líbilo,” řekl ještě pyšný tatínek, který na sociální síti k radostnému oznámení připojil i fotku krásné holčičky.