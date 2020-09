Karel Heřmánek stále bojuje o přežití milovaného Divadla Bez zábradlí

Po nedobrovolných divadelních prázdninách, přes které herci zkoušeli i třikrát za den, měly s prázdninami společné je to, že se nehrály veřejné představení, naskočil celý soubor zpět do kolotoče hraní, kdy nemají téměř ani jeden den volna a některé inscenace se před současným znovuuzavíráním společnosti hráli i dvakrát za den. Diváci, hladoví po kultuře, nasazení podporovali a pro velký zájem divadlo naplánovalo program až do prosince.