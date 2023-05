Král Karel III. jako chlapec: Zájmy malého Charlese vás dojmou, popsala je známá

Zdroj: Profimedia

Král Karel III. je oblíbený nejen u lidu, ale také u celebrit. Hned několik slavných jmen se rozhovořilo v britském Vogue a odhalilo některá málo známá fakta o panovníkovi.

Například Naomi Campbell označila krále Karla III. za přístupného a okouzlujícího a že má také respekt k tomu, že mu záleží na návštěvě Afriky a je nadšený z toho, co se na kontinentu děje. "Dávám lidem uznání, když vstanou a začnou jednat - jdou na místa a vidí je na vlastní oči. To je to, co udělá. Přeji mu dlouhou vládu a všechny úspěchy," nešetřila modelka chválou.

V reakci na její názor, že král je okouzlující se přidala i Joan Collins a to o panovníkovi prozradila,, že má báječný hlas a suchý, suchý smysl pro humor. "Poprvé jsem se s ním setkala na charitativním plese, který uspořádal Armand Hammer v Palm Beach v Miami v 80. letech, když byl princem z Walesu a poprvé se oženil s princeznou Dianou. Zatančili jsme si spolu, což bylo moc hezké. Je to docela dobrý tanečník. A ve své knize o tom napsal velmi lichotivá slova," zavzpomínala herečka.

"Jinak, v roce 2000, jsme spolu seděli na koncertě Safeway Picnic na pomoc The Prince's Trust, kde vystupovaly Diana Ross a Shirley Bassey, kterých je velkým nadšencem. Miluje moderní hudbu a šklebil se. Řekl, že doufal, že Ross zazpívá jeho oblíbenou píseň Baby Baby," dodala Collins.

V Británii je nová éra



Devadesátiletá Lady Anne Glenconner pro změnu popsala, jak s Charlesem vyráběla keramiku, když byl ještě malý chlapec. Baronka v té době pobývala v Holkhamu a její rodiče byli přátelé s prarodiči krále, zesnulým králem Jiřím VI. a královnou matkou.

"Moje matka ho naučila řídit a můj otec ho naučil lovit úhoře. Když je moji rodiče pak vařili, vzpomínám jak Charles říkal, že mu připadalo hrozné, když úhoř začal vyskakovat z pánve. Ale protože je tak zdvořilý, myslel si, že musí trochu sníst, protože můj otec byl k němu tak laskavý," vypráví Glenconner.

Podle Richarda E. Granta má král Charles "encyklopedické znalosti rostlin a vášeň pro zachování prastarých tradic. "Stejně tak je jeho hudební vkus široký a eklektický, od klasiky po Barbru Streisand," dodal Grant ve svých komentářích pro British Vogue.

Kromě Campbell se ke králi vyjádřila i další zvučná jména z módního průmyslu, včetně Stelly McCartney, která chválila jeho "jemnou stránku, která je pro muže v jeho postavení velmi vzácná a vzácná".

A pár slov o panovníkovi přidala i Kate Moss. "Královnu jsem tolik obdivovala a nemyslím si, že král Charles zklame. Miluji jeho hodnoty týkající se udržitelnosti a životního prostředí. V Británii je nová éra: je na co se těšit a přináší naději," nešetřila herečka chválou.

Král Karel III. sklízí obdiv i u celebrit