Součástí korunovace Karla III. je i obří diamant: Byl kvůli němu někdo zabit?

Kromě celé řady jiných královských drahokamů hraje při korunovaci velkou roli i diamant zvaný Cullinan – největší diamant, jaký byl kdy nalezen. Ten byl po objevení rozdělen na několik kousků, přičemž některé z nich jsou součástí korunovačních klenotů a jiné jsou uloženy v přísně střežené královské sbírce. Původ obřího diamantu je ovšem dodnes opředen záhadou. Přišel kvůli němu snad někdo o život?

Bezesporu nejvýznamnější kousek z britské královské sbírky drahokamů je diamant Cullinan. Ten je dodnes vůbec největším nalezeným diamantem. Do královské rodiny se dostal v roce 1907 jako dar pro krále Edwarda VII. Protože byl ale velký jako polovina stavební cihly, král se jej rozhodl zmenšit a ozdobil jeho kousky několik z korunovačních klenotů. Už tak obrovský diamant byl ale možná původně ještě větší.

Nikdo nemohl uvěřit

Diamant byl nalezen v jižní Africe. Když se v roce 1905 chystal jeden z horníků domů, všiml si zvláštního kamene, který vyčuhoval ze zdi dolu. Muž se jménem Frederick Wells použil svůj kapesní nožík a podivný kámen ze zdi vyndal. Nejdříve si myslel, že si z něj někdo vystřelil a do zdi natlačil velký kus skla. Když kámen ale očistil, zůstal v šoku. Uvědomil si totiž, že v ruce drží obrovský diamant.

Zpráva o diamantu se začala rychle šířit a takřka celý svět propadl v šílenství. Všichni totiž toužili po tom diamant vlastnit a chtěli jej ukrást. Naštěstí se jej ale podařilo bezpečně přepravit do Velké Británie. Následně jej zakoupil premiér Louis Botha a daroval jej králi Edwardovi VII.

Velká záhada

Během let se ale začaly objevovat důkazy, které naznačují, že byl diamant původně ještě větší. První podivností podle webu Daily Mail je, že diamanty zpravidla rostou v určitém tvaru. Diamant, jaký byl podle oficiálních verzí v roce 1905 nalezen, byl ovšem ve tvaru, v jakém by rozhodně vyrůst nemohl. Někteří mají proto za to, že byl původně součástí ještě většího diamantu. Co se ale stalo s druhou půlkou, zůstává záhadou.

V roce 1907 se údajně přihlásil jiný pracovník dolu a svému šéfovi Johannesovi Paulusovi nahlásil, že našel mnohem větší diamant než ten, který byl darován králi Edwardovi. Paulus chtěl následně diamant prodat. Proto se měl pozdě v noci na odlehlé cestě setkat s mužem, který chtěl diamant koupit. Co se pak událo, není jasné. Určitě zdroje ale tvrdí, že o Johannesovi Paulusovi nikdo už nikdy znovu neslyšel. Tyto informace ovšem nemají žádný pevný základ, a tak se lze jen domnívat, jak to s větší polovinou diamantu Cullinan bylo. Možná jej někdo odcizil, možná kvůli němu přišel člověk o život a možná je diamant stále pod zemí a čeká na objevení.