Karel III. kdysi šokoval svět: V nahrávce řekl Camille, že chce být její tampon

Zdroj: Profimedia

Když se v roce 1993 začaly po celém světě objevovat přepisy lechtivé konverzace tehdy ještě prince Charlese a jeho milenky Camilly, veřejnost zůstala v absolutním šoku. Na první pohled konzervativní princ se totiž během telefonátu s Camillou naprosto rozvášnil a říkal jí věci, které nikdo kromě nich dvou neměl slyšet.

Britská královská rodina se snaží za každou cenu vyhýbat jakýmkoliv skandálům. Ne vždy se to ale podaří. Své o tom ví i král Karel III., který musel v 90. letech čelit posmívání a opovrhování ze strany britského lidu. Mohla za to uniklá nahrávka, na které byl zachycen králův intimní rozhovor s jeho, tehdy ještě milenkou, Camillou.

Chci žít v tvých kalhotách

V onom rozhovoru, který se podle webu Daily Mail v roce 1989 podařilo zachytit amatérskému opraváři rádií, se princ s Camillou bavili o tom, jak moc chtějí být spolu. A princ naprosto zarazil Camillu, když jí řekl, že by chtěl být v příštím životě Tampaxem (Tampax je americká značka tamponů), aby mohl žít v ní. „Bože, budu žít v tvých kalhotech. Všechno by bylo o tolik jednodušší,” řekl král Karel III. své milence. „A v co se proměníš? V kalhotky?” odpověděla mu se smíchem Camilla. „Nebo, chraň Bůh, v Tampax. To by bylo štěstí,” pokračoval ještě král se smíchem v konverzaci, která šokovala veřejnost. Kauze se tenkrát dokonce v médiích začalo říkat příznačně „Tampongate”.

Fanoušci nadšení nejsou

V té době šlo o jeden z vůbec největších skandálů v historii moderní monarchie. Radost z toho pochopitelně neměla ani princezna Diana, se kterou byl král ženatý. Postupem času se ale na tuto kauzu tak nějak pozapomnělo a zmizela pod spoustou dalších a dalších skandálů, které britskou královskou rodinou otřásaly. Jenže nyní se na onen telefonát znovu upírá pozornost. V nejnovější řadě populárního seriálu Koruna byla totiž tato kauza znovu připomenuta. Příznivci monarchie tvůrce seriálu za toto rozhodnutí značně zkritizovali.