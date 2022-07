Janeček kdysi řádil, Doležalové přiznal milenku přímo na kameru, ta zuřila

4

Jana Doleželová a Karel Janeček

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Už je to několik let co bývalá miss a lékarnice Jana Doleželová prožila nepříjemnou ostudu. O vánočních svátcích na ni čekalo ve Špindlerově mlýně trpké rozčarování. Její tehdejší přítel, miliardář Karel Janeček, promluvil před televizními kamerami o další ženě. Ztrapnění tehdy krásná Jana neustála.