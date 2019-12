Milostné prokletí miliardáře Janečka: Po drsném rozvodu krize s kněžkou lásky!

Když se reportéři TOP STAR magazínu zeptali Lili na otázku, zda by šla podruhé do vztahu s Janečkem po všech útrapách co zažila, všechny zarazila její odpověď!

"Nešla bych do toho. Užila jsem si až moc," šokovala otevřeností kněžka lásky. Její slova zarazila i přítomného Janečka, který se snažil situaci zahladit, Lili ho ale drsně setřela!

"Miláčku neříkej, že bys mě podruhé nechtěla, vždyť to stálo za to a je to teď krásný," láskyplně přesvědčoval svou partnerku o dokonalosti jejich vztahu. Jenže, dočkal se pouze ostrého smeče! "Zase tak dokonalý to není, na to čím jsem si prošla!" odsekla Lilli a v tu chvíli Janeček celý zrudl a bylo vidět, že mu je situace velice nepříjemná! Že by se karty obrátily a zlomeného srdce se tentokrát dočká polepšený záletník?