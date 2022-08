Ženy Karla Janečka: Kvůli bigamii ho opustila první žena i modelka Doležalová

Zdroj: Profimedia

O Karlovi Janečkovi je známo, že dává přednost soužití s více ženami a že jedna je pro něj většinou málo. Jak se zdá, poslední dobou se snaží žít jen se současnou partnerkou, a to kněžkou Lilií Khousnoutdinovou, která mu minulý rok dala už druhé dítě při domácím porodu. Ale i na tento vztah prý přicházejí mračna.

Zpočátku se miliardář Karel Janeček snažil svou zálibu v soužití s několika ženami najednou, kdy jedna o druhé neměla ani potuchy, před veřejností tajit. Bohužel to však nešlo věčně a on byl provalen doslova v přímém přenosu. Dával totiž zrovna do médií rozhovor se svou tehdejší partnerkou, Miss ČR a lékárnicí Janou Doležalovou a prokecl se, že kráska není jeho jedinou.

Janu to samozřejmě šokovalo a okamžitě se s Janečkem rozešla. Doležalovou sbalil Janeček v létě roku 2013 a láska jim kvetla rok. Modelce a naší nejkrásnější české lékárnici imponovala jeho inteligence a jistě i konto. Na Silvestra však v přímém přenosu ze Špindlerova Mlýna přiznal, že Vánoce trávil s exmanželkou a také s přítelkyní Markétou, o které do té doby neměla Jana ani tušení. Miliardářovy kufry tak letěly ze společného pokoje rychlostí blesku a Nový rok už trávil každý z nich sám.

Karlovi tak zůstala alespoň milenka Markéta, které Jana nepřekážela a bylo jí jedno, jestli se s někým bude o Janečka dělit. Přece jen věděla, že peněz má dost pro obě. Možná i proto s ním vydržela šest let, kdy většinu času hrála druhé housle. Přiznali veřejně otevřený vztah a říkalo se, že i Markéta měla milence.

V přímém přenosu prozradil nevěru a Doležalová ho opustila

Na slavnostní vyhlášení Českého lva v únoru 2014, po rozchodu s Doležalovou, už jeho lože zahřívala nová kráska. Byla jí slečna Zuzana Buriánková, která byla o poznání mladší než Karel a jistě i naivnější než její předchůdkyně. Páru to však vydrželo jen chvilku a brunetku nahradila milenka s vlnitými vlasy, jejíž jméno se Janeček nesnažil ani veřejnosti sdělit. Dělala mu v podstatě společnost jen na České Miss 2014 a nějaký ten týden po ní.

V prosinci téhož roku se po jeho boku začala objevovat pohledná tmavovláska, která ho doprovodila i na předávání Vědeckých cen Neuron. Vtipné bylo, že byla podobná jeho ex Doležalové, tudíž si novináři nejdříve mysleli, že se k sobě pár vrátil. Nebyla to ale Jana, nýbrž další milenka, kterou si neustále pusinkoval a opečovával.

V lednu roku 2015 pak veřejnosti představil další ženu, šlo o jeho první manželku Michaelu, která se s ním rozvedla právě kvůli jeho bigamii. I přesto spolu však měli i nadále vztah nadstandardní. S touto ženou zplodil Janeček své první dvě děti. Dcery Viktorii a Amálii. Od té doby se čas od času s manželkou ve společnosti objevil.

Janeček má pět dětí s třemi různými ženami

Podruhé se Janeček oženil s matematičkou z Tunisu, která ho sbalila na kongresu v říjnu roku 2015, kde miliardář vystupoval s reformou volebního systému nazvanou Demokracie 2.1. Za svůj projev sklidil především kritiku, ale byla to právě krásná Mariem, která se ho zastala. Vzali se v květnu toho roku ve vrtulníku. Nutno podotknout, že v té době žil Janeček i s milenkou Markétou. Mariem mu porodila syna Karla Yanise Nouriho.

Zatím poslední láskou a manželkou Janečka je kněžka Lilie Khousnoutdinová, kterou poznal krátce po svatbě s tunisankou Mariem. Díky jejímu neformálnímu stylu života si mohl i ji neformálně vzít za ženu. Řekli si své ano v buddhistickém duchu v Bhútánu. Poté přišla na svět dcera Isabela a 13. 5. 2021 ještě syn Karel George. Obě děti mu alternativní manželka porodila doma.

Zatímco pro Lilii jde o třetí dítě, Karel už jich má pět. Dohromady se tedy jedná a pořádně početnou rodinku. A i když se zdá, že se lovec žen uklidnil a seká dobrotu, proslýchá se, že i u nich se občas po obloze přeženou mračna a Lilia není z chování miliardáře příliš nadšena.

Zdroje: iDnes.cz, Blesk