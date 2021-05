Karel Janeček popáté otcem: Jeho kněžka lásky Lilia porodila mezi dveřmi!

Miliardář Karel Janeček se stal pětinásobným otcem, jeho partnerka Lilia Khousnoutdinová přivedla na svět zdravého chlapce, který dostal jméno po otci, Karel George Janeček. Trojnásobná maminka se stejně jako u předchozího dítěte rozhodla pro domácí porod a tentokrát málem nestihla dojít ze zahrady do domu!

Karel Janeček se dlouhá léta prezentoval jako milovník polyamori a svými netypickými vztahy, i láskou k více ženám současně, se vždy rád chlubil.

Vše se ale změnilo, když dvakrát rozvedený miliardář potkal svou současnou partnerku, Lilii Khousnoutdinovou a rozhodl se jí plně oddat. Janeček a Khousnoutdinova se vzali na podzim roku 2017 během náboženském obřadu v Bhútánu. Oficiálně se oba rozvedli až dodatečně, Lilia v roce 2017 a Janeček 2020.

Z manželství s první ženou Michaelou má Janeček dvě dcery, Viktorii a Amálii a se stavařkou Mariem, kterou si též vzal za ženu, má syna Yanise. S nynější partnerkou má dceru Isabelu a novorozeného Karla George. Lilia Khousnoutdinová porodila v předchozím manželství ještě syna Lea.

Narození syna tajil Janeček déle než týden, jeho žena rodila doma

Karel Janeček na začátku těhotenství své partnerky Lilie přiznal, že miminko nebylo plánované. "Rozhodně to nebylo plánované a velmi nás to překvapilo. Já jsem byl hned velmi šťastný, Lilia o něco méně, protože tu první část těhotenství nesnášela úplně nejlépe. Oba dva se na miminko velmi těšíme a radujeme se, že budeme rodiči dalšího děťátka," svěřil se tehdy Blesku miliardář.

Kněžka lásky Lilia Khousnoutdinová, se vždy hrdě hlásila k příznivkyním domácích porodů. Proto první společnou dceru, kterou má s Karlem Janečkem, rodila doma s pomocí asistentky.

Stejný postup zvolila trojnásobná maminka i tentokrát a svého syna Karla George též přivedla na svět v domácím prostředí.

"Porodila jsem mezi vanou a dveřma," směje se trojnásobná maminka Lilia

"Tenhle ten malinkej uzlíček se jmenuje Karel. A je to moje třetí dítě, druhý syn, narodil se cca před týdnem a je to takové naše velké štěstí Já se cítím úplně báječně, jsem tak vděčná, že ten porod byl jednoduchý, krátký. Já se cítila den po porodu báječně, nic mě nebolelo. U dcery jsem myslela, že to už jednoduší nemůže být. Ale může. Malej je zdravej a já jsem moc vděčná." svěřila se čerstvá maminka v pořadu Showtime.

Malý Karel George se narodil už 13.5.2021, jeho rodiče si ale informaci nechali pár dní jen pro sebe. Radostná zpráva se nedostala mimo jiné proto, že u porodu byla pouze jedna porodní asistetnka. "Byla jsem ve vaně a potom jsem šla s porodní asistentkou na procházku, takže jsem porodila mezi vanou a dveřma," popsala Khousnoutdinová detaily.

Narozením syna se poté pochlubil i sám Janeček a ukázal první fotky. "Rád bych se s Vámi podělil o radostnou zprávu. Karel George Janeček se nám narodil doma, pod skálou u řeky v 1:21 ráno. Již více než týden je na tomto světě, zdravý a plný života. Děkuji své milované ženě Lilii za tento nádherný dar. Přeji všem našim dětem krásné a svobodné životy plné lásky. Je naše primární zodpovědnost takový svět vytvářet pro nás pro všechny," napsal na Facebook. Oběma rodičům k narození potomka gratulujeme.

Janeček si život vedle své Lillie užívá naplno.