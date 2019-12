Velká smůla Kovyho: Opustil Stardance před branami finále, porazil ho outsider!

Kdo do nedávna neznal Karla Kováře alias Kovyho, po účasti ve Stardance už jistě každý ví, o koho se jedná.

Skromný mladík se vypracoval přes Youtube, kam několik let trpělivě nahrával videa, až se z něj stala celorepublikově známá hvězda. Nyní má velké plány do budoucnosti. Z původně vtipných videí se totiž Kovář dostal k závažným tématům jako je politika, kterou se co nejvíce snaží přiblížit svým vrstevníkům.

Uvědomuje si, jak velkou masu dětí ovlivňuje, a na rozdíl od jiných mediálně známých internetových hvězdiček, se snaží věnovat energii správným směrem, jako je osvěta mladé generace. Proto když dostal možnost tančit ve Stardance, neváhal říct ano, a rozšířit tak své obzory. Ačkoliv patřil od začátku Kovy k favoritům, porazil ho těsně před finále největší outsider soutěže!