Karel Peterka ze Šlágr TV: Nečekané změny v jeho soukromí. Co se stalo?

Už ve dnech, kdy oba kanály Šlágru vypnuly České Radiokomunikace kvůli nezaplaceným dluhům z pozemního vysílání, byla Peterkovi oporou jeho bývalá žena Jana!

Prý mu dokonce pomáhala řešit celou situaci a díky její snaze Šlágr začal nově vysílat přes svůj Multiplex 24 mediální magnát Radim Pařízek!

"Karel by to bez Jany nezvládl, je mu velkou oporou. Jsou teď hodně spolu. Dokonce se jí za všechno, co se stalo, omluvil," prozradil zmíněnému deníku zdroj z televize. Že se s exmanželkou skutečně vídá následně potvrdil i samotný šéf Šlágru!