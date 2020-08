Karel Peterka a konec Šlágr TV: Snažíme se domluvit, tvrdí šéf televize

"Vy vidíte na tom pozemním vysílání jenom černou barvu, zkrátka nevysíláme. Pro mě je to situace, které jsem se vždycky bál, a dělal jsem vše pro to, aby to tak nedopadlo. Já jsem zhruba před dvěma třemi roky podepsal nějakou smlouvu. V té nejlepší víře, že budou splněny sliby různých mediálních zástupců, abychom si mohli dovolit vysílat v pozemním vysílání, abychom vám mohli přinášet Šlágr do vašich domovů," obhajoval se v televizi Peterka.

Vypnutí signálu ale Peterka nepovažuje za definitivní konec a radí fanouškům televize, jak naladit oblíbený kanál!