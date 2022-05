Ženy šílí, muži závidí: Roden se objevil na premiéře filmu a vypadal fantasticky

Zdroj: Profimedia

Karel Roden slaví životní jubileum. Našemu nejuznávanějšímu herci, který si střihnul i slušnou kariéru v hollywoodských filmech, je 60 let. Na svůj věk však herec rozhodně nevypadá a charisma mu naštěstí neubývá.

Před několika týdny se objevil na premiéře filmu Promlčeno, kde opět ukázal, že na svůj věk prostě nevypadá. Na sobě měl károvanou košili a džíny, vypadal velmi dobře, ale jak je jeho zvykem, působil nedostupně. Zdržel se na první projekci, focení a byl pryč. Prý měl jiné pracovní povinnosti.

I při natáčení se Roden choval zvláštně. Přepisoval a upravoval si dialogy, většinu scén natáčel v autě a jeho oblečení muselo být pohodlné, aby v něm mohl cestovat. Přijížděl totiž již v kostýmu a nikdy se nepřevlékal. Do svého filmového outfitu se během natáčení zamiloval natolik, že si ho po ukončení natáčení odkoupil.

Roden se narodil do herecké rodiny

Roden se narodil 18. května roku 1962 v Českých Budějovicích do herecké rodiny. Tatínek a dědeček byli herci. Vystudoval střední průmyslovou školu keramickou a následně byl přijat na DAMU. Tak patřil do partičky těch největších hereckých hvězd. Mezi ně patřily Ivana Chýlková, Vilma Cibulková, Eva Holubová či Veronika Žilková.

V devadesátkách se herec vydal do světa na zkušenou, konkrétně do Velké Británie. Navštěvoval tam herecké kurzy a pracoval na své angličtině. Po návratu se vrátil do divadla. Všiml si ho však režisér Dušan Klein, který ho obsadil do role studenta Honzy ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze.

Exceluje v komediích i tragických rolích

Následoval kapitán Tůma z komedie Copak je to za vojáka, kde se ukázal i v komické roli. Většinou totiž dostává temné a dramatické kousky. Jeho osobitý výraz i chování ho k nim totiž předurčuje. Díky němu si ho v podstatě všimli i v hollywoodské produkci. Zahrál si v psychologickém thrilleru 15 minut po boku Roberta De Nira. Následovaly role advokáta ve filmu Blade 2 či postava šíleného nacisty Struckera v Neprůstřelném mnichovi.

Rodenovou první partnerkou byla Ivana Chýlková, jeho spolužačka z DAMU. Následovala Jana Krausová a nyní prý žije se zubařkou Laurou Čekanovou, s níž vychovává dvě děti. Sofii a Karla.

Ve volném čase se věnuje malování, jezdí na koni a rozumí i vínům. Má dokonce i vlastní značku. Láhev s Rodenem však seženete jen v lepších vinotékách.