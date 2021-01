Strach z covidu! Šíp ruší natáčení Všechnopárty, premiéry se nedočkáte

Dobře se pobaví zejména u svého oblíbeného seriálu. „Když chci slyšet humor, kde ani po letech nenacházím chybičku, pustím si seriál Okresní přebor. S mým čtrnáctiletým klukem i manželkou známe jeho repliky už nazpaměť. Jedeme třeba na dovolenou a vezmeme si notebook a večer si to pustíme a říkáme si repliky dopředu,“ svěřil se Šíp v pořadu Českého rozhlasu – Osobnost plus.

O tom, jak by měl vypadat humor, má jasnou představu. „Nevím, jestli mám rád chytrý humor. Ale je to humor, který nic nepředstírá, na nic si nehraje, je to vtip. Takový, jaký je. A jako divák si už na něm najdu sám to zábavné,“ pokračuje.