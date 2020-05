Tajemství Karla Šípa: Čím se živil v minulosti a jaké je jeho pravé jméno?

Na chvíli se rozpovídal i o tom, jak složité je dělat improvizaci. „Improvizovat humor je úplně jiná kategorie. Ale vysedět, napsat, aby to mělo hlavu a patu, to je něco jiného. A navíc to musí mít určitou stopáž. To znamená, že to musí být nahuštěné,“ říká.

„Zdá se mi, že to bylo vždy velmi složité. A abych vám řekl pravdu, už bych to teď ani dělat nechtěl,“ dodává Šíp a naznačuje, že u televizní zábavy chce nadobro zůstat.