Karel Šíp vzpomínal na Karla Gotta: Připomněl jeho dávnou lásku i mylnou teorii

Moderátor Karel Šíp a zpěvák Karel Gott bývali velmi dobrými přáteli. Kromě kamarádství je ovšem pojil i vztah pracovní, neboť Šíp pro legendárního zpěváka napsal několik jeho hitů včetně například písně Kakaová. Tu ovšem kdysi posluchači moc dobře nepřijali. Moderátor nyní prozradil, proč se tak stalo.

Karel Šíp není jen nadaným moderátorem, ale také spisovatelem a textařem. Několik písní napsal i pro zpěváka Karla Gotta. Jde například o hity jako Když muž se ženou snídá, Čau lásko anebo Žít. Zároveň napsal i text k písni Kakaová, ta se ale tenkrát s žádným velkým úspěchem nesetkala.

Velká očekávání

Karel Šíp v rozhovoru pro pořad Prostor X prozradil, že kdysi společně s Karlem Gottem věřili, že bude píseň velmi žádaná a stane se z ní legendární song. To se ale zmýlili. „My jsme tenkrát byli přesvědčení, že to je druhá Lady Carneval. Prostě taková jako karibská muzika od Svobody, Karel to zpíval výborně, text byl profesionální, a tak jsme z toho měli všichni radost, ale neujalo se to. Mám pro to svoje vysvětlení, a to je skrytý český rasismus,” uvedl Karel Šíp s tím, že Gottovým fanynkám nebyl úplně po chuti text, ve kterém zpěvák zpívá o tom, jak se objímá s dívkou jiné rasy.

Tajná láska

Paradoxně v době, kdy píseň vznikla, Karel Gott skutečně udržoval vztah s mulatkou. Tou byla Manuela Pechová, která v Praze krátce pracovala. Někteří proto začali věřit tomu, že píseň Kakaová vznikla právě kvůli ní. Bylo to ale jinak.

„Karel měl tenkrát nějakou známost kratší s nějakou pracovnicí agentury Františka Janečka, což byla mulatka. A oni mě podezírali z toho, že jsem to udělal na objednávku, že jsem to udělal proto, že on má tu známost, jenže já o tom neměl nejmenší tušení,” vyprávěl ještě Karel Šíp, který se o krátkém vztahu Gotta dozvěděl až poté, co píseň spatřila světlo světa. „Teď už vím, že se jmenovala Manuela a že byla taková vysoká. Já jsem zase na agenturu Františka Janečka tak často nechodil, tak jsem to nevěděl. Ona pak zase někam odjela do světa,” dodal ještě Karel Šíp.

