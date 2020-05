Strach z koronaviru: Karel Šíp přišel o práci, doma se k smrti nudí

O tom, co mu přijde vtipné, má jasnou představu. „Nevím, jestli mám rád chytrý humor. Ale je to humor, který nic nepředstírá, na nic si nehraje, je to vtip. Takový, jaký je. A jako divák si už na něm najdu sám to zábavné,“ pokračuje.

Šíp má za sebou mnoho let zkušeností v divadle. Připouští, že psaní scének je velmi těžké. „Vysedět, napsat, aby to mělo hlavu a patu, to je něco jiného. A navíc to musí mít určitou stopáž. To znamená, že to musí být nahuštěné. Zdá se mi, že to bylo vždy velmi složité. A abych vám řekl pravdu, už bych to teď ani dělat nechtěl,“ přiznává moderátor.