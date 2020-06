Karel Šíp zničil Gottovu milenku: Pokusím se její jméno očistit, řekl

Náplň práce: " běžná údržba a správa objektů včetně drobných manuálních oprav, " servis a technické zabezpečení akcí " zabezpečení malířských, instalatérských, truhlářských prací " péče o elektroinstalaci objektu " vedení příslušné dokumentace " údržba a servis gastro zařízení. Požadujeme: " odborné vyučení bez maturity, obor elektrikář nebo vodoinstalatér výhodou, " zkušenost v oblasti TZB a prokazatelná praxe údržbáře ve větším objektu výhodou, " platnou vyhlášku č. 50/1978 min. § 5 - 6 výhodou " manuální zručnost a technické myšlení, " vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup, samostatnost, " znalost práce s PC, " řidičský průkaz skupiny B, " dobrý zdravotní stav, " časová flexibilita, " zkušenost s ozvučovací technikou výhodou. Nabízíme: " plný pracovní úvazek, " zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, stravenky, sleva na produkty v Lovo Café), " příjemné pracovní prostředí v kulturním centru v Lovosicích, " stabilní zázemí prestižní příspěvkové organizace města Lovosice, " finanční ohodnocení odpovídající vnitřnímu mzdovému předpisu v 8. platové třídě (18.300,- až 26.830,- ) " pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, po zkušební době ohodnocení " pružnou pracovní dobu " nástup ihned nebo dohodou. Dokumenty požadované k žádosti: " přihlášku k výběrovému řízení " strukturovaný profesní životopis. " kopie dokladů o dosaženém vzdělání a relevantních osvědčeních " výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců " souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo. Jako vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazujeme právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, budou veškeré písemné materiály poskytnuté Městskému úřadu Lovosice, zpracovány a vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny. Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu info@kclovos.cz nebo doporučeně na adresu: Centrum kultury LOVOš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, případně předejte přímo do recepce KC LOVOš nejpozději do 23. 6. 2020 15 dni ode dne vyhlášeni. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční po ukončení výběrového řízení. Kontaktní osoba: Martina Šramotová, Recepce KC LOVOš, tel.: 773 686 482, info@kclovos.cz.

Administrativa - Globální Transformační konzultant 53 000 Kč

Náplň práce: * Konzultovat komplexní globální projekty a iniciativy napříč různými funkcemi/ odděleními, které umožní oddělení Global Mobility Managementu přizpůsobit se neustále se měnícím potřebám mobilní pracovní síly, iniciativám a programům koncernu Siemens. * Řídit témata a iniciativy transformace v rámci organizace Global Mobility. * Identifikovat a nalézat řešení pro středně komplexní požadavky které se vztahují k internímu a externímu dodržování compliance pravidel, předpisů a opatření pro mobilní pracovní sílu. * Nezávisle vykonávat a používat dovednosti k řešení komplexních a složitých problémů, na které aktuálně neexistují pracovní postupy či běžné praktiky. * Aplikovat úroveň kritického myšlení při hledání a dosahování nových úspěšných řešení náročných, komplexních situací s vysokým dopadem, a/nebo výzev napříč funkčními a okolními oblastmi v rámci Global Mobility. *Koordinovat poradenství na vysoké úrovni na bázi středně až vysoce komplexních aktivit v rámci Business Travel Consulting (BTC) týmů pro zákazníky a ostatní interně zúčastněné strany. *Nezávisle připravovat a provádět komplexní školení o služebních cestách pro zákazníky a zúčastněné strany. * Vyhodnocovat nové koncepty / procesní změny / vnitřní předpisy jiných oddělení, která mají přesah a jsou závislá na službách služebních cest. * Důsledně prokazovat vlastnosti vlastnictví (ownership), a být vzorem ve vedení lidí při využití všech vzorových kvalit lídra. * Udržovat znalosti o globálních programech mobility společnosti Siemens vč. místní programů (lokálního náboru cizinců, domácích přesunů, Programových stáží) * Organizovat a řídit denní činnosti v oddělení, které zahrnují reakční dobu v rámci 24-48 hodin od obdržení požadavku / dotazu. *Trvale dosáhnout výjimečné spojenosti zákazníků Vysvětlivky viz 2. strana (nebo poslední strana). Zaškrtnutí platí křížkem i zatržením, oboje má ve formuláři stejný význam Požadavky: *VŠ vzdělání * znalost anglického jazyka slovem i písmem na velmi dobré úrovni *znalost indonéského jazyka na pokročilé úrovni, znalost dalších jazyků výhodou *pracovní/studijní zkušenost ze zahraničí výhodou *zkušenosti s projektovou prací a poradenstvím * Komplexní odborné/expertní znalosti o postupech, procesech a stávajícím IT prostředí v rámci Globální mobility. *Prokazuje významné znalosti obchodních praktik a problémů organizace, se kterými se potýkají, a přispívá k řešení problémů v těchto otázkách. *Vynikající mezilidské dovednosti; vášeň pro zákaznický servis; flexibilita; inovace; vysoce energetický startér, který do společnosti přináší nejvyšší míru integrity.