Životní tajemství Karla Šípa: Nemanželská dcera vyskočila z okna, brala drogy

Všichni ho známe jako muže s úsměvem od ucha k uchu, který už pěknou řádku let uvádí na televizních obrazovkách zábavné pořady. V soukromém životě si ale prošel peklem, nejen, že dramaticky přišel o dceru, ale ani jeho rozvod nebyl procházka růžovým sadem.

Karel Šíp patří mezi televizní stálice a oblíbené baviče i moderátory. Už pěknou řádku let uvádí pořad Všechnopárty na České televizi, kam si zve kolegy z umělecké branže a tahá z nich jednu historku za druhou. Bavič je to vskutku geniální. Je to ale i dobrý herec, na obrazovkách byste na něm totiž nikdy nepoznali, že má v srdci velká trápení.

Psal se rok 2002, kdy Karla potkala děsivá událost. Jeho nemanželská dcera vyskočila z okna paneláku. Prý brala drogy a chtěla ukončit svůj život. Vše se sice odehrálo ve Zlíně, ale i tak se případ dostal do médií. A to především kvůli tomu, že po slavném baviči chtěla její matka padesát tisíc korun na její náhrobek. Šíp však tenkrát nabyl dojmu, že ho vydírá.

Utajená dcera mu vyskočila z okna

„Začalo to marihuanou a pak přešla na pervitin. Ze závislosti se chtěla dostat, dlouze abstinovala a nakonec sama nastoupila v Kroměříži na léčení. V červnu přišla z léčebny, 16. listopadu jí bylo dvacet a 3. prosince vyskočila z devátého patra jednoho zlínského činžáku. Měla citlivou povahu. Vůbec si její zkrat nedovedu vysvětlit. Ještě den předtím si psala otázky k maturitě. Nezanechala žádný dopis, pouze kamarádkám poslala SMSky se slovem "sbohem"," prozradila tehdy pro Aha! příčinu její smrti matka Hana.

Další tragickou událostí v životě Karla Šípa byl bezesporu rozvod se zpěvačkou Marcelou Holanovou, se kterou si dodnes nemůže přijít na jméno. Byli spolu pětadvacet let, když zpěvačka zjistila, že ji Šíp podvádí. Sice od něj získala tučné finanční vyrovnání, ale zklamání ze ztráty životního partnera bylo tak veliké, že si sáhla na dno.

Po rozvodu se Holanová zhroutila

„Uvědomila jsem si, že když se vám taková věc stane ve věku jako mně, tak se vám všechno zhroutí. Přijdete o přátele, o sebevědomí, o rodinu, absolutně o všechno. Začínáte hlavně znova. A to je strašně těžký," prozradila Holanová pro Blesk.

Naštěstí se nakonec zvládla postavit na vlastní nohy, nabrat novou sílu do života, ale Šípovi nikdy neodpustila. Přesto o něm prý před jejich synem Karlem nikdy zle nemluvila. Ale i když to bylo v roce 2003, dodnes se s ním nebaví.

Karel se následně oženil s Ivou, se kterou má syna Honzu. Toho si nyní užíval víc než dost, v průběhu koronavirové epidemie totiž trávil většinu času doma. Vzhledem ke zdravotním obtížím, které má, se nákazy velmi bál. Nyní se však už zcela mohl vrátit k natáčení Všechnopárty a normálnímu životu.