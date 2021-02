Dokument o Karlovi Svobodovi: Proč je v něm jen jedna zmínka o manželce Vendule?

Není žádným tajemstvím, že se syn Karla Svodoby Petr nemůže se svou macechou vystát, proto ji nezahrnul ani do dokumentu o svém otci, který po jeho smrti natočil. Zmínil se o ní v celém filmu jen jednou jedinou větou.

Když Karel Svoboda 28. ledna 2007 spáchal sebevraždu, jeho syn Petr to velmi těžce nesl. Dával vše za vinu jeho manželce Vendule, se kterou prý neměl skladatel šťastné manželství a dle Petra se ji dokonce chystal opustit. Zda je to však pravda, se už nikdy nedozvíme.

Na jeho počest se rozhodl natočit dokument o nejšťastnějších letech života svého otce a slavného skladatele. Jelikož prý manželství s Vendulou do těchto šťastných let nepatřilo, neviděl ani důvod, ji do dokumentu zařadit.

Několika větami se zmínil o svém nevlastním bráškovi Jakubovi, kterého měl Karel právě s Vedulou a také o Klárce, která manželům Svobodovým ve čtyřech letech zemřela na rakovinu. Jinak diváci mohli v poctě Svobodovi vidět mnoho materiálů, které do té doby nespatřily světlo světa.

Otce miloval a obdivoval

Petr svého otce miloval a bezmezně obdivoval. Proto otevřel rodinný archiv a nechal diváky nahlédnout do svého dětství, do života svých rodičů i koníčků Karla Svobody. Divákům představil i svou maminku Šišku, kterou všichni milovali a kterou mu bohužel také vzal osud brzy.

V dokumentu je možné nahlédnout i do vztahů Karla a jeho blízkých spolupracovníků. Také můžete slyšet spoustu zajímavých dialogů, které pomohou lépe chápat Svobodovu složitou povahu. Ve snímku bylo nahlédnuto i do skladatelova nitra, myšlenek a snů.

Po smrti Svobody vystěhoval Petr macechu z jevanské vily. Měl pocit, že se je to jeho domov a nechtěl, aby tam někdo jako ona zůstal. Chtěl si zachovat krásné vzpomínky na dětství, které ve vile prožil.

Jakub by neměl o otci prý co říct

Do filmu si pozval všechny tátovy přátele, kteří ho znali a měli k jeho osobě co říct. Dokonce promluvila i jeho starší sestra, která žije v Americe. Patnáctlitý Jakub však ne, Petr se se svým nevlastním bratrem prý nestýká.

Petr se nechal slyšet, že otcovy deprese se začaly prohlubovat až poté, co si vzal vnadnou mladou blondýnu, kterou měl jistě na mysli právě Vendulu. Té nemohl odpustit, že se údajně s jeho otcem tahala už v době, kdy jeho maminka umírala na rakovinu.

