Životní ztráta Karla Svobody: Se smrtí Klárky se vyrovnával nešťastným způsobem

Zdroj: Profimedia

Byl neskutečně talentovaný, měl tah na branku a často se vyskytl ve správný čas na správném místě. Tak vypadal život slavného hudebního skladatele Karla Svobody, než začal bojovat s démony a depresemi. Svůj souboj prohrál a před patnácti lety spáchal sebevraždu.

Karel Svoboda byl neuvěřitelně pracovitý, precizní, pedantský a nadčasový. Jeho skladby dodnes patří mezi ty největší české klenoty. Skládal pro ty nejslavnější hvězdy českého showbyznysu, ale prosadil se i v zahraničí. Jeho hudba doprovázela nejrůznější filmy, seriály i pohádky.

Karel miloval vše hezké, a to nejen ženy, ale i starožitnosti, výtvarné umění či rychlá auta. Nejprve to vypadalo, že se Svoboda stane zubařem, studoval totiž stomatologii na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Hudba ho však lákala stále víc a víc, tak začal hrát s Dixielandem mediků. Následně studium přerušil a nastoupil do svého prvního profesionálního angažmá. Roku 1963 spoluzaložil kapelu Mefisto a roku 1965 získal angažmá v divadle Rokoko. V té době se začíná taktéž prosazovat jako skladatel.

Jeho hity byly hrány i v tehdejším západním Německu a zúčastnil se dokonce televizní show Europarty v Paříži. Soutěžil s písní pro Helenu Vondráčkovou na Mezinárodním festivalu populární hudby v brazilském Riu de Janeiru. Poté ho o napsání písně požádal i sám Karel Gott a tak vznikla Lady karneval. Gott s ní také odjel soutěžit do Ria. Píseň měla takový úspěch, že ji hrála rádia v šestatřiceti zemích světa.

Svoboda udělal hvězdy ze Zagorové, Gotta i Korna

Svoboda věnoval svůj čas a um i začínajícím hvězdám jako byla Hana Zagorová, Jana Kratochvílová či Jiří Korn. Tito umělci se díky němu staly celebritami áčkové kategorie. Čím víc se mu ale dařilo na pracovním poli, v osobním životě upadal stále častěji do depresí.

Zemřela mu první manželka Hanka nazývaná Šiška, kterou velmi miloval. Jeho novou ženu, o mnoho let mladší Vendulu, veřejnost nepřijala a záčátky nového vztahu tak nebyly pro Svobodu vůbec snadné. Vše se zdálo být na dobré cestě, když se páru narodila dcerka Klárka. Holčička však onemocněla leukémií a zemřela. To Svobodu položilo na kolena a deprese se začaly stupňovat. Hádky s Vendulou byly na denním pořádku a nějaký čas to vypadalo, že půjdou od sebe. Smrt Klárky v sobě řešili každý jinak. Vendula seděla sama doma a pila, Karel chodil do společnosti, pil a vyhledával společnost jiných žen.

Nakonec pár tragédii ustál a počal další dítě, syna Jakuba. Toho oba rodiče velmi milovali a byl pro ně středobod vesmíru. Karel se však prý panicky bál, aby se mu také něco nestalo. Jeho stav se ještě zhoršil, když psal muzikál Golem. Přepadaly ho běsy.

Deprese ho přepadaly čím dál častěji

„Přišel za námi s Kubou do kuchyně, pistoli si strčil do pusy a začal nám názorně s podivným výrazem v očích ukazovat, co taky může udělat," svěřila se s hrůznými okamžiky Svobodová v knize Téma na román.

Jeho stavy se střídaly čím dál častěji. Jeden lednový víkend zůstal Karel doma sám. Vendula odjela s malým Kubou na Šumavu. Karel jet nechtěl, chtěl být sám a přemýšlet. V sobotu ho přepadly deprese. Zavolal kamarádovi docentovi Janu Malému z IKEMu, ten byl ale po operaci v nemocnici, takže s ním nemohl mluvit. V neděli se stav ještě zhoršil. Karel prý prohodil několik slov se zahradníkem, zašel na nákup a pochválil svou ženu za úspěšné složení marketingových zkoušek.

Ve tři se Vendula vracela ze Šumavy domů a volala mu, aby se domluvili na večer, aby její úspěch oslavili. To už ale nebylo po pyšném Karlovi ani vidu, ani slechu, opět měl depresi. Kolem čtvrté hodiny pak vyšel se zbraní v ruce před dům, došel k příjezdové cestě, u vrat si přiložil pistoli ke spánku a vystřelil.

Zdroje: Krajské listy, iDnes