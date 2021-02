Ve stopách své ženy: Karel Vágner si nechal odsát z břicha litr tuku

Kdo by neznal jeden z nejslavnějších párů českého showbyznysu, který má neustálou potřebu zásobovat své fanoušky na sociálních sítích informacemi, jak je dokonalý. Tak aby nebyl, když Simona i Karel podstupují jednu zkrášlující proceduru za druhou a jejich ručičky nikdy nemusely pracovat. Jejich zaměstnáním je totiž vypadat dobře.

Modelka ve výslužbě Simona Krainová dnes slaví 48. narozeniny a ať si říká, co chce, radost z toho jistě nemá. Možná tvrdí, že věk je jen číslo, ale i přes četné zkrášlující úpravy, které často podstupuje, je i na ní zub času znát.

I když samozřejmě vypadá lépe než devadesát procent žen před padesátkou, rozhodně to není jen jejím běháním a zdravým životním stylem, který v posledních letech dodržuje. Už pěkných pár let se svěřuje do rukou plastických chirurgů, kteří jí se vzhledem ochotně pomáhají výměnou za reklamu.

Manžel Krainové chodí na liposukci

V podobném stylu se zhlédl i její manžel Karel, který je dokonce o pár let mladší než jeho žena. Podnikatel nenechal nic náhodě a nechal si odsát z břicha litr tuku a teď se zase může pyšně prsit na fotkách z exotických dovolených do půl těla.

Kdejaký muž by se za podobné zákroky styděl, ne tak Karel, který je díky své ženě zvyklý na to, že vše umělé je vlastně normální. Tak proč by se měl udržovat ve formě zdravou stravou a sportem jako většina pánů jeho věku.

"On říká, že bílý rohlík je bílý rohlík, že režim nedá. On si nakráčí na kliniku a za 24 hodin přijde domů odsátý. A jaké má teď ploché bříško," prozradila pro Super.cz Simona Krainová, která běhá kvůli pěkné postavě několik kilometrů denně a rohlík neviděla roky ani z vlaku.

Sám Vágner si zákrok nemůže vynachválit. Podstoupil ho prý v listopadu loňského roku, aby se mu vše zahojilo a vyrýsovalo do dovolené, kde byl se Simonou bez dětí. Sice prý s manželkou třikrát týdně i běhá, ale věk už přece jen není na jeho straně, tak bylo třeba si trochu pomoci.

Na fotkách chce vypadat dobře

Pravdou je, že na fotkách z dovolené vypadal pár opět skvěle a jelikož je to jejich práce, není se čemu divit, že si čas od času k dokonalosti pomohou. Peněz, známostí a možností na to mají víc než dost. Navíc je jejich vztah k estetické medicíně více než kladný, tak proč toho plnými doušky nevyužívat.

S udržováním ve formě modelce a podnikateli pomáhají i synové Max a Bruno, kteří vyžadují spoustu času a pozornosti. Navíc i ti se nejspíš našli v kosmetice a péči o sebe. Jejich dívčí vzhled a dlouhé vlasy ukazují, že s maminkou v koupelně tráví nejspíš dost času.

