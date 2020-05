Karel Voříšek přiznal kolaps v důsledku netradiční indické terapie!

"Dá se říct, že jsem se z ajurvédy nejdřív zhroutil. Když jsem tam přijel, tak se ta moje evropsky upachtěná mysl postavila na zadní. Najednou jsem si začal říkat, co já tady budu dělat, vždyť bych toho měl tolik stihnout," svěřil se Voříšek výše zmíněnému webu se svými zážitky s indickou vědou.

Nakonec se prý naučil se svými emocemi pracovat, přes to ale tvrdí, že je to práce na celý život!



"Když o tom člověk čte nebo mluví, tak to neznamená, že se to hned naučí. Ale dá mu to směr přemýšlení. A je jasné, že je to trénink na celý život," uzavřel Voříšek. Zbytek děje z knihy ale samozřejmě neprozradil, aby nechal případné čtenáře v napětí. Takže pokud Vás zajímá příběh z cest Karla Voříška, budete si jeho dílo muset přečíst…