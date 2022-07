Karel Zima promluvil o dítěti, o svou novomanželku se snažil dva roky

Zdroj: Profimedia

Herec Karel Zima do toho praštil se svou o téměř dvacet let mladší přítelkyní Lucií. Kouzelná svatba se odehrála na zámečku Bon Repos. Na obřad dorazilo kolem stovky hostů, mezi svatebními hosty se objevila řada známých tváří.

Sladěné outfity

Pár byl u oltáře krásně sladěný. Zima i nevěsta zvolili bílou barvu svých oděvů, počasí jim naštěstí přálo, a tak se obřad pod širým nebem opravdu povedl. Celou veselku provázely tradiční zvyky včetně knedlíčkové polévky, pár bude mít i stejné příjmení Zimovi. Na svatbu dorazila Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem, Jaromír Nosek s partnerkou, Jan Revai a řada dalších osobností.

„Ani jsem nebyl moc nervózní, spíš jsem se těšil. Na to se nedalo připravit, protože jsem nevěděl, jaký slib napsala Lucka, stejně jako ona nevěděla, co jsem vymyslel já,“ prozradil ženich. Pro toho to byla už druhá svatba, ženatý byl sedmnáct let.

Seznámení v divadle

„Poznali jsme se v Praze v kavárně Studia DVA. Já jsem se byl podívat na přestavení Poprask na laguně, kam mě pozvala kamarádka a kolegyně z Temného Kraje Kristýnka Badinková Nováková. Lucie dělala na tom “špílu” garderobu,“ popsal seznámení Karel, zároveň dodal, že Lucii balil dva roky.

Karel a Lucie Zimovi by rádi brzy přivítali na svět společného potomka. „Nevíme o tom, jestli je potomek na cestě, ale rádi bychom. Jména máme, a jestli to bude chlapeček, nebo holčička, je nám jedno,“ prohlásili pro super.cz novomanželé.