Hvězda Slunečné Karel Zima: Cizímu člověku daroval ledvinu, při krizi byl pošťák

Karel Zima je hercem populárního serálu Slunečná, v těžkých dobách covidu šel ale skromně a bez hvězdných manýrů pracovat na poštu. Herec má navíc veliké srdce, před lety neváhal a cizímu člověku daroval ledvinu!

Karel Zima je sice mediální hvězda a díky populárnímu seriálu Slunečná se dostal mezi nejsledovanější herce u nás, to mu ale nebránilo si během krize najít zcela normální zaměstnání.

"Na poště to už skončilo, to bylo v rámci podzimu a zimy, kdy jsem točil jen Slunečnou a měl jsem cca 4 natáčecí dny do měsíce a zbytek volno. A to prostě nejde, ležet doma a nic nedělat. Takže to ani nebylo o penězích, protože výdělek tam byl nevelký. Nejsem na tom tak, že bych strádal natolik, abych musel brát brigády. Navíc jsem měl status brigádníka a Česká pošta s novým rokem hodně propouštěla a druhá věc, ta pobočka, kde já jsem pracoval, skončila úplně," svěřil se herec Aha.cz.

Na práci pošťáka Zima rád vzpomíná. "Byla to skvělá zkušenost. Já rozvážel balíky, jezdil jsem dodávkou. Mě to docela bavilo. Nejezdil jsem do bytů, ale rozvážel jsem mezi poštami a do trafik. Je pravda, že od té doby se na pošťáky dívám jinak, protože za ne moc peněz je té práce hodně. A taky už asi nikdy nebudu nikomu vyčítat, že balík má například promáčknutý roh, protože na to opravdu čas není," říká herec, kterému ovšem toto zaměstnání nebylo cizí, většina členů jeho rodiny pracovali na stejném místě.

Karel Zima si na nedostatek práce v době pandemie nestěžuje

"Maminka pracovala celý život na poště. Táta a sestra také, vlastně celá rodina jsou pošťáci. A ač to nebyl záměr, dostal jsem od kamaráda kontakt právě na tuto práci, a nakonec jsem tedy i já chvilku byl pošťákem. Což byl pro mě velmi náhodně uzavřený kruh. Dokonce jsem měl nastoupit už v prvním lockdownu na jaře, ale měl jsem nehodu na skútru," přiznal Zima.

Na rozdíl od většiny umělců se prý pandemie na životě herce příliš nepodepsala. "Patřím ještě mezi ty, kteří si nemohou stěžovat, protože ač divadla nejedou, tak já stále točím. Momentálně se nacházím v Ostravě na natáčení pořadu pro starší děti pro ČT s názvem Už tam budem? Točím ho už sedmým rokem nejen v Ostravě, ale i v dalších městech, kde jsou science centra. Pak také točím Slunečnou a ještě připravuji talk show pro jeden server, což je ještě takové překvapení. Vysílat se bude na sociálních sítích. Mám něco zkoušet také v divadle, ale vzhledem k situaci se to pořád oddaluje. Teď jsem kývl na další pro mě velkou věc. Jedná se o one man show, tedy monodrama pro jednoho herce, a premiéra by měla být v létě, ale kdo ví, co v létě bude," pochlubil se Zima nabitým pracovním kalendářem.

"Kdyby nebyla zavřená divadla, restaurace, kavárny a obchody, tak já to vlastně nepoznám. Z mého okolí naštěstí nikdo neměl ani vážný průběh covidu, natož aby zemřel. Navíc mám práci a je mi upřímně velmi líto lidí, kteří takové štěstí nemají," tvrdí hvězda Slunečné.

Zima před lety daroval ledvinu, musel se vzdát některých koníčků

Karel Zima má opravdu veliké srdce, což dokazuje i jeho hrdinský čin. Prakticky cizímu člověku daroval zdravou ledvinu. S muzikantem Karlem Vaňkem ze skupiny 100 °C se potkal několikrát při natáčení. Dozvěděl se, že má polycystické onemocnění ledvin, kvůli kterým zkolaboval a téměř zemřel. Hudebník musel obden dojíždět z Mariánských Lázní do plzeňské nemocnice na dialýzu a Zima se rozhodl, že mu pomůže.





"Jednou jsem natáčel v Plzni, se štábem jsme se bavili o nemocích a já zmínil Karla a jeho trable. A v tu chvíli mi došlo, že mu můžu ledvinu dát. Poslal jsem mu zprávu a on mi odepsal, ať už nechlastám. Nevěřil tomu," smál se Zima, který svůj nápad dotáhl do konce a Vaňkovi zachránil život.

Kvůli šlechetnému činu se ale musel herec vzdát hned několika adrenalinových koníčků. "Po té transplantaci si na sebe dávám určitě větší pozor. Jezdím opatrně na lyžích, nechal jsem závodů rallye a do vrchu. Takže určitě to není jako dříve, kdy mi šlo několikrát o život," uzavřel.