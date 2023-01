Karin Babinská se pochlubila ukázkovým vztahem s ex Krajča: Jsme velká rodina!

Zdroj: Profimedia

Režisérka a spisovatelka Karin Babinská se nezastaví ve svém pracovním životě, ani v soukromém. Nedávno vydala novou knihu s názvem Tsunami a režírovala seriál Gumy, ve kterém hraje i její partner Richard Krajčo.

Karin s Richardem žije už přes deset let. Začátky jejich vztahu i díky počtu dětí z předchozích vztahů byly trochu náročné, časem si ovšem vše sedlo a nyní tak jsou téměř ukázkovou rodinou.

Rozumí svým potřebám

Domácnost Karin a Richarda je především prostředí dvou umělců. Tím, že se každý zaměřují na jiné věci, si tolik nelezou na nervy. Naučili se vzájemně respektovat a naslouchat potřebám toho druhého. "Richard u nás zařizuje ty praktické věci jako jsou například úřady, placení účtů a nějaké ty dlouhodobé rodinné plány," prozradila Karin v pořadu Face To Face s tím, že ona praktické věci příliš nezvládá. Díky tomu, že oba potřebují na svou práci klid, musí hledat často kompromis. "Když Richard skládá, respektuji to a snažím se mu vyjít vstříc. On mi to vrací stejným dílem, je to se mnou akorát těžší. Když píšu, tak mě musí v ten moment zastat i ve věcech jako je například vaření, perfektně se naučil všechny mé recepty."

Společně v práci i doma

Manželský pár je zvyklý spolu fungovat i v práci. Karin Richarda například režíruje v jedné z divadelních her. "Pro mě je to normální. Beru to tak, že režíruju vynikajícího herce, kterým Richard bezpochyby je, a navíc se u toho dívám na milovaného člověka," prozradila Karin v rozhovoru pro eXtra.cz o společné práci. "Jinak se k němu pracovně chovám jako ke komukoli jinému," dodala.

Velká rodina

Karin se dala dohromady s Richardem v době, kdy už oba dva měli děti z předchozích vztahů. Režisérka měla tři děti a populární zpěvák dvě. Jak sama říká, žijí v neustálem chaosu i díky tomu, že je jejich domácnost plná zvířat. Karin se může chlubit ukázkovým vztahem s matkou Richardových dětí. "Jsme velká rodina, můžu se na Martinu vždy obrátit. Když na to dojde, pohlídá i mou dceru. Vždycky mi pomůže, třeba když nemůžu někam děti odvézt. Je skvělá máma a já se jí nesnažím konkurovat."