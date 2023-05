Nejslavnější vražedkyně s českými kořeny: Karla Homolka nyní pracuje ve škole

Karla Homolka a Paul Bernardo patří mezi největší vražedné bestie devadesátých let

Zdroj: Profimedia

Kdo by neznal děsivý příběh vraždících bestií, který v devadesátých letech vyděsil celý svět. Tenkrát Karla Homolka a její manžel Paul Bernardo zavraždili tři dívky, než se je podařilo dostat před soud. Nyní už má Karla trest odsezen a nepochopitelně pracuje na místě, kde by ji normální člověk nečekal, a to ve škole svých vlastních dětí!

V devadesátých letech otřásl celým světem skandál, kdy dcera českého emigranta a kanadské občanky, Karla Homolka spolu se svým manželem Paulem Bernardem znásilňovali a mučili školačky, které následně zabili. Karla začala s Paulem chodit, když jí bylo patnáct let a od začátku je to k sobě silně přitahovalo. Velmi často se ale také hádali. Už v té době byl Bernard známým násilníkem, který měl za sebou jedenáct napadaní žen. Navíc tyto dvě bestie připravily o život tři dívky, než se je podařilo dostat před soud. Největším paradoxem je, že Karla neváhala obětovat ani svou mladší sestru Tammy, kterou nadělila Paulovi k Vánocům. Tammy bylo pouhých patnáct let, když ji dvojice zdrogovala, znásilnila a nakonec nechala udusit vlastními zvratky. Musela si v posteli hrát na mladší sestru Tammy Bernard měl na Tammy políčeno okamžitě, co ji poznal. Začalo mu vadit, že Karla nebyla panna a její mladší sestra ano. Při sexu se za ní prý musela Karla dokonce někdy vydávat, aby svého partnera uspokojila. Představy ale brzy přestaly stačit a zrůdě se zachtělo opravdové Tammy. O rodinných Vánocích tak nasypali Tammy do vaječného koňaku valium, a když usnula, tak ji Paul znásilnil. Vše si natáčel na videokameru. Karla pak vykonala na své mladší sestře sexuální styk také. Jenže Tammy se pak začala dusit zvratky a začalo jít do tuhého. Pár sice nakonec zavolal záchranku, bylo ale pozdě a dívka zemřela pár dní před svými šestnáctými narozeninami. Lékař tenkrát konstatoval jako příčinu smrti potravu alkoholem, tudíž pár nikdo nepodezříval. Rok poté však řádili zase. Tentokrát šlo o čtrnáctiletá Leslie Mahaffy. Tu Paul znásilňoval a následně ji s Karlou udusili, rozřezali a kusy jejího těla naházeli do řeky. Ostatky byly nalezeny za pár dní, konkrétně v den, kdy měl pár vraždících monster svatbu. Poslední obětí byla Kristen, která opět prošla stejným procesem jako její předchůdkyně, kdy byla znásilňována a následně zabita. Po tomto zážitku se však něco zlomilo i v Karle, nemohla manželovi odpustit, že jí zabil sestru, udělal z ní zrůdu a navíc fyzicky napadal a týral i ji. Opustila ho, odstěhovala se k rodině a vše jim řekla. U soudu tvrdila, že vše dělala ze strachu z manžela U soudu tvrdila, že se vražd zúčastnila ze strachu, dostala tedy pouhých dvanáct let. Na rozdíl od svého bývalého manžela, který dostal doživotí. Karla Homolka byla propuštěna z věznice v roce 2005, vdala se a má tři děti. Největším šokem však je, že tato žena nyní pracuje ve škole svých dětí. Nejen, že tam vypomáhá, ale navíc s nimi jezdí na výlety jako pedagogický dozor. Dále vede na škole kurzy pletení. „Nechceme ji tady. Jak byste se cítili, kdybyste věděli, že vaše dítě přijde do styku se sériovým vrahem? Není to správné!" řekl jeden z rodičů kanadské televizi City News. Vedení se ale brání, že má Karlu pod neustálým dohledem a dětem se tak nemůže nic stát. Zdroje: City News, Narcity