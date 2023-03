Děti z Karlík a továrna na čokoládu se změnily k nepoznání: Hlavně tlustý Gustav

Karlík a továrna na čokoládu

Zdroj: Profimedia

Od uvedení filmu Karlík a továrna na čokoládu uplynulo už dlouhých 18 let. V době jeho natáčení režisér Tim Burton do hlavních rolí obsadil neznámé dětské herce, kterým se díky pohádce změnil celý svět. Tedy alespoň některým. Zatímco totiž představitelé Karlíka nebo Fialky Garderóbové vytěžili ze slávy maximum, zbytek herců se s žádnými většími úspěchy nesetkal. Jak vypadají a co dělají dnes?

Když v roce 2005 vtrhnul do kin snímek Karlík a továrna na čokoládu režiséra Tima Burtona, okamžitě se stal jedním z nejlepších rodinných filmů 21. století. Režisér v remaku komedie Pan Wonka a jeho čokoládovna z roku 1971 vsadil na do té doby neznámé herce, kteří vdechli život skvěle napsaným postavám, a i díky tomu se z nich takřka přes noc staly hvězdy. Některé z nich ale moc dlouho nezářily. Jak se herci během let změnili, najdete v galerii. Freddie Highmore Hlavní role Karlíka Bucketa se chopil tehdy třináctiletý britský herec Freddie Highmore. A na ostatní režiséry zapůsobil natolik, že mu ihned po premiéře filmu začaly chodit mnohé nabídky. Freddie Highmore se tak objevil v mnoha filmech i seriálech. Za zmínku stojí například hlavní role v seriálu Batesův motel, kde si zahrál Normana Batese. V posledních letech září jako lékař Shaun Murphy v seriálu Dobrý doktor. AnnaSophia Robb Další výraznou postavou filmu je ctižádostivá dívka Fialka Garderóbová. Tu ztvárnila herečka AnnaSophie Robb. I té se od té doby na poli filmu dařilo. Zahrála si například v dětském filmu Most do země Terabithie, později ztvárnila novinářku Carrie Bradshaw v seriálu The Carrie Diaries, který vyprávěl o životě Carrie Bradshaw jakožto o náctileté dívce. Philip Wiegratz Zlatý tiket umožňující vstup do továrny na čokoládu Willyho Wonky získal i mladý Němec Augustus Gdoule, kterého si zahrál Philip Wiegratz. Herec se sice následně objevil před kamerou ještě několikrát, žádného velkého kariérního úspěchu se ale nedočkal. Zato se ale dočkal obrovské proměny. V Karlíkovi byl totiž dítětem s několika kily navíc. Postupem času na sobě ale herec velmi zapracoval a podařilo se mu až neskutečně zhubnout. Julia Winter Protivnou a rozmazlenou holčičku Verucu Saltini si zahrála Julia Winter. Bohužel ale dodnes zůstává ženou jen jedné jediné role. A to právě v Karlíkovi a továrně na čokoládu. Po premiéře se už Julia v žádném jiném filmu neobjevila a je záhadou, čemu se dnes věnuje nebo jak vypadá. Jordan Fry Mike Telekuk byl bláznem do počítačů, kterému se díky jeho znalostem podařilo propočítat, jak se ke zlatému tiketu dostat. Zahrál si ho herec Jordan Fry. Po Karlíkovi a továrně na čokoládu se chvíli zdálo, že se jeho kariéra poměrně slušně rozjíždí, a Jordan se začal objevovat v dalších a dalších rolích. Žádná z nich už ale nebyla tolik významná. Dodnes se herec sporadicky objevuje v nejrůznějších filmech, ale divákům jeho tvář prakticky nic neříká.