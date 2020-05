Karlík a továrna na čokoládu: Jak vypadají herci 15 let od natáčení?

Dobrodružný snímek Karlík a továrna na čokoládu natočil Tim Burton v roce 2005. Prakticky cokoli, na co sáhne, se stane hitem a jinak tomu nebylo ani nyní. Do kina se hrnuli návštěvníci a z herců se staly hvězdy. Jak vypadají a co dělají 15 let od natáčení?

Mezi hlavní hrdiny patřil Freddie Highmore, jenž hrál chudého Karlíka, který miluje čokoládu a touží se podívat do místní čokoládovny. Tu vede Willy Wonka. Dnes už je Freddiemu osmadvacet let a vyrostl z něho opravdu pohledný muž. Spatřit jste ho mohli v seriálech Batesův motel nebo Dobrý doktor. Netřeba dodávat, že fanynky ho milují. Od dob natáčení toho mnoho zažil i Johnny Depp. Nic veselého to ale nebylo. Opustil Vanessu Paradis a oženil se s Amber Heard, která ho následně obvinila z domácího násilí. To Deppa na veřejnosti poškodilo a producenti od něho dávají ruce pryč. V posledním dílu Pirátů z Karabiku už s ním s coby Jackem Sparrowem nepočítají. Nedávno však unikly ven nahrávky, kdy po Deppovi herečka křičí jako šílená a vysmívá se mu. Deppa čekala jen cesta dolů Vyplývá z nich, že blázen v jejich vztahu je ona. Karta se tedy možná obrátila a filmový Willy Wonka bude mít konečně štěstí. Maminku rozmazlené Violet hrála ve filmu Missi Pyle. Herečka je to pro české diváky známá spíše z epizodních rolí sitkomů a tohle pro ni byla opravdová šance. Od té doby měla více hereckých příležitostí, jak zazářit. Důkazem jsou filmy Zmizelá, Jumanji nebo Tohle je náš svět. Majitele firmy na ořechy ve filmu ztvárňuje James Fox. Už tehdy se řadil ke starším ročníkům a nyní mu je už osmdesát. Na obrazovkách se však pořád vyskytuje. Žánry jsou to ale slabší. Kdo by ho čekal ve filmu od Rosamunde Pilcher: Mé srdce patří tobě? V roli maminky Bucketové se objevila oblíbenkyně Tima Burtona – Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter ve filmu nesměla chybět S Burtonem spolupracovala v minulosti už několikrát. Zahrála si v jeho filmech jako Velká ryba a propůjčila hlas hlavní postavě ve filmu Mrtvá nevěsta Tima Burtona. Děj vychází ze známé ruské pohádky, kdy mrtvá nevěsta odtáhne ženicha do podsvětí. Film Karlík a továrna na čokoládu spoustu z nich vystřelil do hvězdného nebe, kde setrvali dodnes. Mohou si vybírat role a na obrazovkách je uvidíme ještě dlouhou dobu.