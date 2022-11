Vémola se po aférce s Rikou Fane drží manželky: Džurbanová už randí s jiným

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola svým románkem s pornohvězdičkou Hanou Džurbanovou alias Rikou Fane vzbudil pořádně pozdvižení. Situace se ale poměrně rychle uklidila a zatímco bijec v posledních dnech seká latinu a věnuje se manželce Lele a dětem, Džurbanová je čerstvě zamilovaná do kolegy z branže.

Karlos Vémola po propálené nevěře tráví každou volnou chvilku se svou manželkou Lelou Ceterovou a jejich dvěma dětmi. Zápasník se svou drahou polovičkou obráží společenské akce a oba se snaží na nepříjemný incident zapomenout.

Naposledy se extravagantní dvojka ukázala na akci Český slavík, která ale opět skončila lehkým fiaskem, jelikož se Tereza Pergnerová navezla do nevěrníka během přímého přenosu. "Úžasná věc je, že Karlos Vémola si vzal svou Lelu. A nádherné na tom je, že jí opravdu byl věrný po celou dobu obřadu, a to je super," odvázala se moderátorka.

Terminátor se na poznámku Pergnerové kysele usmál a bylo evidentní, že ho vtípek zrovna dvakrát nepobavil. Lela Ceterová ale i přes neustálé připomínky veřejnosti evidentně svému muži odpustila a aféru se snaží hodit za hlavu i hlavní aktérka Hana Džurbanová, která našla útěchu v náruči nového partnera.

Přírodní pudy a instinkty nejdou potlačit

Rika Fane se na svém Instagramu pochlubila, že nově randí s kolegou z branže, pornohercem Stanleym. Hrdličky na sociálních sítích sdílí společná videa, na kterých se vášnivě líbají a zamilovaně popichují.

Stanley v minulosti tvořil pár s další pornstar Drahomírou Jůzovou, známou jako Lady Dee. "Člověk, který má za přítelkyni pornoherečku, musí být trochu úchyl. To prostě jinak nejde. Samozřejmě, že vždycky žárlíš. Chlap je prostě chlap a ty přírodní pudy a instinkty, to nejde potlačit. Takže v našem případě to bylo tak, že jsme spolu navštěvovali swingers kluby v Praze, a tím se to kompenzovalo," sdělil tehdy webu Extra.

Z nového párečku se jistě raduje i Karlos Vémola s manželkou Lelou. Je totiž evidentní, že se nyní Džurbanová soustředí na svou novou lásku a nejspíš už nebude tahat žádné kostlivce ze skříně.

Nový přítel Riky Fane je z porno branže