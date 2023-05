Překvapivá slova Vémoly: Kincl musel dostat šok, Lela se bojí o děti

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola po prohraném zápasu s Patrikem Kinclem zmizel z bojiště a nikdo netušil, co se s ním stalo. Nakonec se MMA zápasník ozval fanouškům na svém Instagram, kam umístil dlouhé vyjádření. Podle fanoušků ale rozhodně nešlo o slova známého Terminátora a prohlášení psal zkušený PR odborník.

Karlos Vémola z O2 areny vystřelil zadním vchodem a od té doby se po něm slehla zem. Fanoušci začali dokonce spekulovat, zda kvůli vážným zraněním v obličeji neskončil zápasník v nemocnici. Karlos se ale druhý den přihlásil na sociální síti, kam umístil dlouhý vzkaz.

"Dlouho očekávaný zápas je za námi a nevyšel podle mých představ. I když dost lidí říkalo, že jsem to vyhrál, tak teď je to jedno, protože jsem to měl ukončit a nenechat nikoho na pochybách," začal Terminátor svůj proslov. Vémola v něm dále trvdí, že si celou dobu myslel, že nad soupeřem vede.

"Do pátého kola jsem šel s tím, že vedu. Kdybych věděl, že to tak není, nastoupil bych do posledního kola jinak a klidně bych riskoval i to, že se nechám knockoutovat… Patrik je šampionem, tak to prostě je. Pokud chcete šampiona porazit, musíte ho přejet nebo ukončit, a to se mně bohužel nepovedlo," přiznal Vémola prohru a uvedl tak jistě Kincla v šok. Pokorná slova rozhodně nikdo nečekal. Čtyřnásobný otec se navíc zařekl, že už v budoucnu nebude hazardovat se svým zdravím.

Žádné další hazardování

"To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84 kilo, už opakovat nebudu, takže do týhle váhy se vracet nechci. Žádný další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci, a moje tělo už to prostě nedává, to je fakt," píše Karlos Vémola.

V další části svého vyjádření se pak Karlos omluvil za to, že se nedostavil na tiskovou konferenci po zápase. "Mrzí mě, že jsem nedorazil na pozápasovou tiskovku, ale bohužel to moje oči v zápase dost odnesly a musel jsem rovnou do nemocnice na vyšetření. Kdo mě zná tak ví, že respektuji soupeře a dokážu i po prohře plnit své povinnosti, ale zdraví bylo přednější. Teď mám čas dát se dohromady. Moje kariéra ale ještě neskončila. Mám s Oktagonem už domluvené zápasy a ty určitě dodržím, jsem přece jenom šampionem polotěžký váhy. Co bude dál, to se uvidí. Vše si ještě v klidu promyslím," uzavřel Terminátor. Pod příspěvkem se ale rychle rozjely diskuze, zda ho vůbec psal Vémola. "PR agentura to napsala výborně. Autenticita nula," shodují se lidé v komentářích.

Krátce po svém manželovi se na Instagramu ozvala také Lela Ceterová. "Můj manžel Karlos Vémola se vždy snaží dát do svých zápasů všechno. Jeho odvaha, bojovnost a snaha z něj dělají opravdového bojovníka. Je důležité si uvědomit, že prohra ke sportu patří a je nedílnou součástí cesty k úspěchu, zejména po všech kauzách a ubližování naší rodině ze strany třetích osob, které tomuto zápasu předcházely. Karlos má potenciál poučit se z této prohry a vrátit se ještě silnější do dalších zápasů. Jeho odhodlání a vytrvalost jsou obdivuhodné a slouží jako inspirace pro ostatní bojovníky. Vím, že můj muž najde sílu a motivaci pokračovat v tréninku a připravit se na další příležitost, kde bude mít možnost ukázat svůj potenciál. Jeho odhodlání a nezdolná vůle ho budou provázet na cestě za úspěchem. Jsem jeho hrdá manželka a stojím při něm na každém kroku jeho bojové kariéry. Jsme rodina a skvělý tým a vždy se budeme navzájem podporovat a stát při sobě," podpořila Vémolu matka jeho dvou dětí. Následně se ale oba opět uklidili do soukromí a více se k debaklu v zápasnické kleci raději nevyjadřují.

